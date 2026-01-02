'NÃO GANHOU, MAS VAI LEVAR'

Do confinamento à fortuna, 8 ex-BBBs que enriqueceram após o programa

Nova edição estreia em 12 de janeiro e reacende lembranças de nomes que transformaram fama em fortuna fora da casa

Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:00

Ex-BBBs provam que dá para ficar milionário sem vencer o reality Crédito: Reprodução

Falta exatamente um mês para a estreia do BBB 26, marcada para 12 de janeiro, e o aquecimento para a nova temporada reacende uma velha constatação: ganhar o prêmio final nunca foi o único caminho para enriquecer dentro do reality da Globo. Ao longo de mais de duas décadas no ar, o programa revelou nomes que transformaram visibilidade em negócios milionários, mesmo sem chegar ao topo do pódio.

Casos como o de Gil do Vigor, do BBB 21, se tornaram emblemáticos. Economista carismático, ele virou rosto de grandes campanhas publicitárias, ganhou espaço fixo na televisão e diversificou sua atuação para além das redes sociais. O resultado foi um faturamento que, segundo ele próprio, ultrapassou os R$ 15 milhões após o programa.

Outro exemplo vem do BBB 20, com Marcela Mc Gowan, que saiu do confinamento já milionária graças ao sucesso de um curso online sobre sexualidade feminina. Enquanto ela ainda estava na casa, as vendas dispararam, mostrando como o alcance do programa pode gerar retorno financeiro imediato.

Participantes de edições mais recentes também seguiram o mesmo caminho. Eslovênia, do BBB 22, afirmou ter conquistado em cerca de um ano o equivalente ao prêmio do reality por meio de publicidade e parcerias digitais. Beatriz Reis, destaque do BBB 24, ampliou seu espaço no mercado publicitário e fechou contratos com grandes marcas logo após o fim da edição.

Mesmo quem teve passagem rápida conseguiu capitalizar a exposição. Kerline, primeira eliminada do BBB 21, manteve relevância nas redes sociais, ampliou sua base de seguidores e passou a viver de campanhas e eventos. Já Arthur Picoli, da mesma edição, revelou ter faturado milhões com publicidade e projetos pessoais ao longo dos anos seguintes.

Nomes de edições mais antigas também entram na lista. Maíra Cardi, do BBB 9, construiu um império no universo do emagrecimento e do lifestyle, enquanto Sabrina Sato, que nem chegou à final em sua edição, virou uma das apresentadoras e influenciadoras mais bem pagas do país.