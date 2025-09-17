VEM AÍ?

Nicole Bahls pode participar do Big Brother Brasil 26

Ex-panicat disse que só participaria se pudesse curtir sem pressão

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:22

Nicole Bahls abriu o jogo sobre a chance de integrar o elenco do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo

Nicole Bahls abriu o jogo sobre a chance de integrar o elenco do Big Brother Brasil 2026. Em entrevista ao Portal LeoDias, a modelo afirmou que toparia entrar no reality da Globo, mas com uma condição: quer aproveitar a experiência sem cobranças.

Veterana em realities, Nicole ponderou se o público ainda teria interesse em acompanhá-la em mais uma competição. “Acho que o povo já está enjoado da minha cara, amiga”, disse, em tom bem-humorado.

Durante a conversa, a ex-panicat também comentou que adoraria reencontrar o influenciador Álvaro Xaro, com quem criou laços na “Dança dos Famosos”. No entanto, destacou que ainda não recebeu convite oficial da emissora.