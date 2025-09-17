Acesse sua conta
Nicole Bahls pode participar do Big Brother Brasil 26

Ex-panicat disse que só participaria se pudesse curtir sem pressão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 12:22

Nicole Bahls abriu o jogo sobre a chance de integrar o elenco do BBB
Nicole Bahls abriu o jogo sobre a chance de integrar o elenco do BBB Crédito: Reprodução/TV Globo

Nicole Bahls abriu o jogo sobre a chance de integrar o elenco do Big Brother Brasil 2026. Em entrevista ao Portal LeoDias, a modelo afirmou que toparia entrar no reality da Globo, mas com uma condição: quer aproveitar a experiência sem cobranças.

Veterana em realities, Nicole ponderou se o público ainda teria interesse em acompanhá-la em mais uma competição. “Acho que o povo já está enjoado da minha cara, amiga”, disse, em tom bem-humorado.

Durante a conversa, a ex-panicat também comentou que adoraria reencontrar o influenciador Álvaro Xaro, com quem criou laços na “Dança dos Famosos”. No entanto, destacou que ainda não recebeu convite oficial da emissora.

Nicole explicou que não teria como entrar no programa em 2025 por compromissos profissionais já assumidos, mas vê a possibilidade em 2026 como uma espécie de “férias”. A trajetória dela inclui participações em “A Fazenda” (2012 e 2017) e no “Power Couple Brasil” (2019), ambos da Record.

