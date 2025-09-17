RETA FINAL

Resumo de ‘Vale Tudo’: César grava Odete em conversa comprometedora nesta quarta (17)

Últimas semanas prometem reviravoltas e surpresas na trama das 21h

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:37

César e Odete Roitman Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quarta-feira (17), César grava secretamente a conversa de Odete com pessoas suspeitas, buscando informações importantes. Enquanto isso, Aldeíde tenta convencer André a participar da formatura da irmã, incentivando o jovem a se aproximar da família.

No campo das intrigas, Maria de Fátima envia flores para Celina, fingindo serem de Olavo, aumentando a confusão entre os personagens. Marco Aurélio recebe alta e organiza uma reunião com Freitas em sua casa, enquanto Olavo e Celina finalmente ficam juntos, consolidando seu romance.

Signos dos personagens de Vale Tudo 1 de 8