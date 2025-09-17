Resumo de ‘Vale Tudo’: César grava Odete em conversa comprometedora nesta quarta (17)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:37
No capítulo desta quarta-feira (17), César grava secretamente a conversa de Odete com pessoas suspeitas, buscando informações importantes. Enquanto isso, Aldeíde tenta convencer André a participar da formatura da irmã, incentivando o jovem a se aproximar da família.
No campo das intrigas, Maria de Fátima envia flores para Celina, fingindo serem de Olavo, aumentando a confusão entre os personagens. Marco Aurélio recebe alta e organiza uma reunião com Freitas em sua casa, enquanto Olavo e Celina finalmente ficam juntos, consolidando seu romance.
Signos dos personagens de Vale Tudo
A tensão continua quando Marco Aurélio revela a Leila que deseja se vingar, e Celina recebe flores de Estéban, deixando o clima ainda mais instigante. Por fim, Marco Aurélio questiona se Mário Sérgio está mentindo para ele, deixando suspense sobre os próximos acontecimentos.