Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo de ‘Vale Tudo’: César grava Odete em conversa comprometedora nesta quarta (17)

Últimas semanas prometem reviravoltas e surpresas na trama das 21h

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:37

César e Odete Roitman Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta quarta-feira (17), César grava secretamente a conversa de Odete com pessoas suspeitas, buscando informações importantes. Enquanto isso, Aldeíde tenta convencer André a participar da formatura da irmã, incentivando o jovem a se aproximar da família.

No campo das intrigas, Maria de Fátima envia flores para Celina, fingindo serem de Olavo, aumentando a confusão entre os personagens. Marco Aurélio recebe alta e organiza uma reunião com Freitas em sua casa, enquanto Olavo e Celina finalmente ficam juntos, consolidando seu romance.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

A tensão continua quando Marco Aurélio revela a Leila que deseja se vingar, e Celina recebe flores de Estéban, deixando o clima ainda mais instigante. Por fim, Marco Aurélio questiona se Mário Sérgio está mentindo para ele, deixando suspense sobre os próximos acontecimentos.

Leia mais

Imagem - Pâmela Lucciola deve substituir Otaviano Costa no Melhor da Noite

Pâmela Lucciola deve substituir Otaviano Costa no Melhor da Noite

Imagem - ‘Casamento às Cegas 50+’: Netflix libera novos episódios nesta quarta (17)

‘Casamento às Cegas 50+’: Netflix libera novos episódios nesta quarta (17)

Imagem - Marcos Pitombo assume novo namoro com catarinense em festival

Marcos Pitombo assume novo namoro com catarinense em festival

Mais recentes

Imagem - Fernanda Paes Leme reclama de eliminação na Dança dos Famosos: 'No momento, soou injusto'

Fernanda Paes Leme reclama de eliminação na Dança dos Famosos: 'No momento, soou injusto'
Imagem - Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces

Os 8 melhores perfumes para quem não gosta de fragrâncias doces
Imagem - Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

Signos vão enfrentar grandes reviravoltas com eclipse solar de setembro; veja previsões

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
01

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
02

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

Imagem - Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro
03

Anjo da Guarda traz orientações espirituais para 9 signos neste 16 de setembro

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo