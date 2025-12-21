Um dinheiro inesperado muda o rumo de 3 signos neste domingo (21 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 12:00
Este domingo, dia 21 de dezembro, revela oportunidades financeiras que estavam passando despercebidas. O dia pede atenção, clareza e ação no momento certo. Para três signos, escolhas feitas ao longo do tempo começam a dar retorno, trazendo mais segurança, confiança e a sensação de que o caminho financeiro finalmente se organiza. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro: Hoje é dia de colher resultados de decisões bem pensadas. Você percebe que suas escolhas recentes fortaleceram sua relação com o dinheiro e que existe algo promissor se aproximando, como uma proposta, bônus ou acordo. A confiança para administrar recursos cresce, e você entende que esse avanço não é acaso.
Dica cósmica: Confie no que você construiu com consistência.
Características do signo de Touro
Virgem: Hoje é dia de ver um desejo financeiro se concretizar, mesmo que tenha exigido paciência. Um alívio chega e permite planejar gastos, melhorias ou investimentos com mais tranquilidade. Você sente segurança no que está construindo e entende que esse progresso tem base sólida.
Dica cósmica: O que nasce bem planejado tende a durar.
Características do signo de Virgem
Peixes: Hoje é dia de transformar algo incerto em oportunidade concreta. Uma orientação valiosa ou percepção clara ajuda você a tomar decisões financeiras com mais firmeza. Sua capacidade de unir sensibilidade e ação fortalece sua estabilidade e abre espaço para crescimento real.
Dica cósmica: Quando você acredita no próprio valor, o retorno aparece.
Características de Peixes