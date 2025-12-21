ACOLHIMENTO

Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é dia especial para se conectar com os amores da sua vida, seja um parceiro afetivo, seja algum familiar ou amigo querido. Este domingo (20) terá a energia da paz e dos encontros em alta e alguns laços que pareciam já gastou ou até desfeitos poderão se mostrar belas relações de carinho. Será um dia propício para sentir e dizer: "eu te amo"

A sorte do dia te mostra ainda que será preciso olhar com mais cuidado para o outro e abraçá-lo, cuidando para que você não deixe alguém especial se sentir colocado de lado.

Sorte do dia 1 de 5

A mensagem do dia para você é a seguinte:

"Com quem se ama, quando o corpo encosta, a alma descansa."