Fevereiro de colheita: 3 signos podem encontrar novas formas de ganhar dinheiro este mês (7 de fevereiro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 21:30
O dinheiro não aceita desaforo e, sob a Lua em Escorpião, ele exige estratégia. Libra, hoje é o dia de olhar para as suas finanças com lupa. Planeje investimentos de longo prazo e descubra novas formas de monetizar seus talentos ocultos. A segurança que você construir agora será a base para a sua liberdade em breve.
Para Touro, as negociações ganham um peso maior. Seja transparente e exija o mesmo de volta; sociedades só prosperam se os dois lados estiverem olhando para o mesmo objetivo. Capricórnio deve focar em grupos e coletivos que tragam retorno estratégico. O networking sério que você fizer hoje renderá frutos sólidos no futuro.
Aproveite a intuição afiada de hoje para farejar boas oportunidades. Escorpião nos ensina que para ganhar é preciso saber onde investir a energia (e o capital). Não gaste por impulso para preencher vazios emocionais; em vez disso, invista naquilo que te traz valor real e duradouro. Fevereiro promete ser um mês de colheita para quem plantar com inteligência agora.