Fevereiro de colheita: 3 signos podem encontrar novas formas de ganhar dinheiro este mês (7 de fevereiro)

Signos recebem clareza para valorizar seus talentos e garantir a segurança financeira em fevereiro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 21:30

Crédito: Imagem gerada por IA

O dinheiro não aceita desaforo e, sob a Lua em Escorpião, ele exige estratégia. Libra, hoje é o dia de olhar para as suas finanças com lupa. Planeje investimentos de longo prazo e descubra novas formas de monetizar seus talentos ocultos. A segurança que você construir agora será a base para a sua liberdade em breve.



Para Touro, as negociações ganham um peso maior. Seja transparente e exija o mesmo de volta; sociedades só prosperam se os dois lados estiverem olhando para o mesmo objetivo. Capricórnio deve focar em grupos e coletivos que tragam retorno estratégico. O networking sério que você fizer hoje renderá frutos sólidos no futuro.

