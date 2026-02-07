Acesse sua conta
Fevereiro de colheita: 3 signos podem encontrar novas formas de ganhar dinheiro este mês (7 de fevereiro)

Signos recebem clareza para valorizar seus talentos e garantir a segurança financeira em fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 21:30

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

O dinheiro não aceita desaforo e, sob a Lua em Escorpião, ele exige estratégia. Libra, hoje é o dia de olhar para as suas finanças com lupa. Planeje investimentos de longo prazo e descubra novas formas de monetizar seus talentos ocultos. A segurança que você construir agora será a base para a sua liberdade em breve.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Para Touro, as negociações ganham um peso maior. Seja transparente e exija o mesmo de volta; sociedades só prosperam se os dois lados estiverem olhando para o mesmo objetivo. Capricórnio deve focar em grupos e coletivos que tragam retorno estratégico. O networking sério que você fizer hoje renderá frutos sólidos no futuro.

Aproveite a intuição afiada de hoje para farejar boas oportunidades. Escorpião nos ensina que para ganhar é preciso saber onde investir a energia (e o capital). Não gaste por impulso para preencher vazios emocionais; em vez disso, invista naquilo que te traz valor real e duradouro. Fevereiro promete ser um mês de colheita para quem plantar com inteligência agora.

