Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (7 de fevereiro): os signos sentem que escolhas conscientes abrem caminhos mais seguros

O sábado convida a desacelerar, observar melhor as situações ao redor e agir apenas onde há clareza e propósito

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia de hoje, 7 de fevereiro, favorece decisões práticas, revisões de planos e conversas francas. Não é um sábado de impulsos, mas de ajustes inteligentes que evitam arrependimentos futuros. As cores e números da sorte ajudam a manter equilíbrio emocional e foco no que realmente importa.

Leia mais

Imagem - Os 12 signos sentem um chamado invisível hoje (7 de fevereiro) e nada do que vibra é por acaso

Os 12 signos sentem um chamado invisível hoje (7 de fevereiro) e nada do que vibra é por acaso

Imagem - Dinheiro responde a quem se impõe e muda o jogo para 3 signos a partir de agora

Dinheiro responde a quem se impõe e muda o jogo para 3 signos a partir de agora

Imagem - Nada mais será feito por impulso: Libra, Escorpião e Aquário iniciam uma fase estratégica e transformadora

Nada mais será feito por impulso: Libra, Escorpião e Aquário iniciam uma fase estratégica e transformadora

Áries: O sábado pede mais paciência do que iniciativa. Evitar confrontos e agir com estratégia traz resultados melhores do que insistir em controlar tudo.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Touro: Organizar a vida financeira ou doméstica traz uma sensação imediata de segurança. O dia flui melhor quando você respeita seus próprios limites.

Cor da sorte: Verde musgo

Número da sorte: 24

Gêmeos: Conversas importantes podem acontecer de forma espontânea. Ouvir mais do que falar ajuda a evitar mal-entendidos.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 14

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O sábado favorece momentos em família ou em ambientes acolhedores. Cuidar do seu bem-estar emocional deve ser prioridade.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 8

Leão: Menos expectativa e mais presença tornam o dia mais leve. Nem tudo precisa de resposta imediata ou posicionamento firme.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 10

Virgem: Organizar pendências pequenas traz grande alívio mental. O sábado rende mais quando você não se cobra tanto por produtividade.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 4

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O dia pede escolhas mais conscientes nas relações. Priorizar o que traz paz evita desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 16

Escorpião: Intuições ficam mais fortes e ajudam a evitar situações desconfortáveis. Respeitar seus limites emocionais é essencial.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Sagitário: O sábado favorece planos simples e bem definidos. Evitar exageros financeiros ou promessas impulsivas é fundamental.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 5

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Assuntos práticos ganham destaque e pedem atenção. Resolver algo antigo traz sensação de dever cumprido.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 2

Aquário: O dia pede mais flexibilidade e menos rigidez. Pequenas mudanças de rota podem trazer boas surpresas.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 11

Peixes: Descansar e cuidar do corpo faz toda a diferença hoje. Evitar absorver problemas alheios preserva sua energia.

Cor da sorte: Verde água

Número da sorte: 7

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens