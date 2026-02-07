ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (7 de fevereiro): os signos sentem que escolhas conscientes abrem caminhos mais seguros

O sábado convida a desacelerar, observar melhor as situações ao redor e agir apenas onde há clareza e propósito

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 09:00

O dia de hoje, 7 de fevereiro, favorece decisões práticas, revisões de planos e conversas francas. Não é um sábado de impulsos, mas de ajustes inteligentes que evitam arrependimentos futuros. As cores e números da sorte ajudam a manter equilíbrio emocional e foco no que realmente importa.

Áries: O sábado pede mais paciência do que iniciativa. Evitar confrontos e agir com estratégia traz resultados melhores do que insistir em controlar tudo.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 6

Touro: Organizar a vida financeira ou doméstica traz uma sensação imediata de segurança. O dia flui melhor quando você respeita seus próprios limites.

Cor da sorte: Verde musgo

Número da sorte: 24

Gêmeos: Conversas importantes podem acontecer de forma espontânea. Ouvir mais do que falar ajuda a evitar mal-entendidos.

Cor da sorte: Azul claro

Número da sorte: 14

Câncer: O sábado favorece momentos em família ou em ambientes acolhedores. Cuidar do seu bem-estar emocional deve ser prioridade.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 8

Leão: Menos expectativa e mais presença tornam o dia mais leve. Nem tudo precisa de resposta imediata ou posicionamento firme.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 10

Virgem: Organizar pendências pequenas traz grande alívio mental. O sábado rende mais quando você não se cobra tanto por produtividade.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 4

Libra: O dia pede escolhas mais conscientes nas relações. Priorizar o que traz paz evita desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 16

Escorpião: Intuições ficam mais fortes e ajudam a evitar situações desconfortáveis. Respeitar seus limites emocionais é essencial.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 9

Sagitário: O sábado favorece planos simples e bem definidos. Evitar exageros financeiros ou promessas impulsivas é fundamental.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 5

Capricórnio: Assuntos práticos ganham destaque e pedem atenção. Resolver algo antigo traz sensação de dever cumprido.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 2

Aquário: O dia pede mais flexibilidade e menos rigidez. Pequenas mudanças de rota podem trazer boas surpresas.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 11

Peixes: Descansar e cuidar do corpo faz toda a diferença hoje. Evitar absorver problemas alheios preserva sua energia.

Cor da sorte: Verde água