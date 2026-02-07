Cor e número da sorte de hoje (7 de fevereiro): os signos sentem que escolhas conscientes abrem caminhos mais seguros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 09:00
O dia de hoje, 7 de fevereiro, favorece decisões práticas, revisões de planos e conversas francas. Não é um sábado de impulsos, mas de ajustes inteligentes que evitam arrependimentos futuros. As cores e números da sorte ajudam a manter equilíbrio emocional e foco no que realmente importa.
Áries: O sábado pede mais paciência do que iniciativa. Evitar confrontos e agir com estratégia traz resultados melhores do que insistir em controlar tudo.
Cor da sorte: Marrom
Número da sorte: 6
Touro: Organizar a vida financeira ou doméstica traz uma sensação imediata de segurança. O dia flui melhor quando você respeita seus próprios limites.
Cor da sorte: Verde musgo
Número da sorte: 24
Gêmeos: Conversas importantes podem acontecer de forma espontânea. Ouvir mais do que falar ajuda a evitar mal-entendidos.
Cor da sorte: Azul claro
Número da sorte: 14
O erro que cada signo mais comete nas relações
Câncer: O sábado favorece momentos em família ou em ambientes acolhedores. Cuidar do seu bem-estar emocional deve ser prioridade.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 8
Leão: Menos expectativa e mais presença tornam o dia mais leve. Nem tudo precisa de resposta imediata ou posicionamento firme.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 10
Virgem: Organizar pendências pequenas traz grande alívio mental. O sábado rende mais quando você não se cobra tanto por produtividade.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 4
O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar
Libra: O dia pede escolhas mais conscientes nas relações. Priorizar o que traz paz evita desgastes desnecessários.
Cor da sorte: Rosa claro
Número da sorte: 16
Escorpião: Intuições ficam mais fortes e ajudam a evitar situações desconfortáveis. Respeitar seus limites emocionais é essencial.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 9
Sagitário: O sábado favorece planos simples e bem definidos. Evitar exageros financeiros ou promessas impulsivas é fundamental.
Cor da sorte: Azul marinho
Número da sorte: 5
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Capricórnio: Assuntos práticos ganham destaque e pedem atenção. Resolver algo antigo traz sensação de dever cumprido.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 2
Aquário: O dia pede mais flexibilidade e menos rigidez. Pequenas mudanças de rota podem trazer boas surpresas.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 11
Peixes: Descansar e cuidar do corpo faz toda a diferença hoje. Evitar absorver problemas alheios preserva sua energia.
Cor da sorte: Verde água
Número da sorte: 7