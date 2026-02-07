Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Governo está usando helicóptero e lançando mais de 6 mil toras de madeira no fundo de rios

Operação realizada em rios dos Estados Unidos distribuiu madeira por 38km de cursos de água incluindo córregos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08:30

Ação parece prejudicial, mas é benéfica ao ecossistema fluvial
Ação parece prejudicial, mas é benéfica ao ecossistema fluvial Crédito: Reprodução/Diário Uno

Estudos recentes revelam que troncos na água criam abrigo, alimentação e, além disso, colaboram na manutenção de rios, deixando-os mais frios e com fluxo mais constante.

A gestão de rios do noroeste dos Estados Unidos seguiu uma mesma orientação clara durante décadas: todo e qualquer tronco dentro da água deveria ser removido.

O que fazer em seis cidades dos EUA

High Line Park, em Nova York por Shutterstock
Wynwood Art District, em Miami por Erika Cristina Manno/Shutterstock.com
Reading Terminal Market, na Filadélfia por f11photo / Shutterstock.com
ICON Park, em Orlando por CreativeStudio79 / Shutterstock.com
Chihuly Garden and Glass, em Seattle por kerochan/Shutterstock.com
Seattle por Brand USA/Divulgação
The Last Bookstore, em Los Angeles por FiledIMAGE / Shutterstock.com
Pacific Park on the Santa Monica Pier, na Califórnia por Brand USA/Divulgação
Grand Central Market, em Los Angeles, na Califórnia por Brand USA/Divulgação
Bradbury Building, em Los Angeles, na Califórnia por Brand USA/Divulgação
Paramount Pictures Studio, na Califórnia por Brand USA/Divulgação
Califórnia por Brand USA/Divulgação
1 de 12
High Line Park, em Nova York por Shutterstock

Isso acontecia pela noção de que canais “limpos” e com fluxo veloz eram considerados mais saudáveis. Já a madeira era tratada como uma espécie de “barreira” aos processos naturais e à movimentação dos peixes.

Essa crença permeou longos projetos de restauração e intervenções a longa escala. Técnicos e comunidades locais moldaram suas formas de interpretar o funcionamento dos riachos seguindo a mesma lógica.

Projeto a longo prazo

No entanto, essa abordagem começou a ser revertida.

De acordo com a emissora Oregon Public Broadcasting (OPB), helicópteros transportam milhares de troncos de volta para os cursos d’água na região central do estado de Washington.

Por conta das operações, diversos trechos estão inacessíveis por estrada. Sendo assim, o transporte aéreo passou a ser indispensável.

Os troncos utilizados no projeto são transportados direto de áreas de armazenamento e os responsáveis os posicionam em áreas devidamente marcadas com fitas de sinalização rosa e azul.

O que a ciência descobriu

O biólogo de habitat da Nação Yakama Scott Nicolai atuou segundo a lógica de retirar os troncos de madeira durante quase 40 anos.

Ele afirmou à OPB que a “Naquela época, os especialistas em pesca – como eu os chamo – ficavam nas margens e observávamos o riacho”.

Nicolai continuou: “Se víssemos um grande amontoado de troncos, pensávamos: 'Ah, isso é uma barreira para os peixes. Queremos que o riacho continue fluindo'.”

Com o passar do tempo, estudos e observações de campo revelaram que os troncos desempenhavam, na verdade, funções ecológicas cruciais.

Esses troncos servem como abrigos para a reprodução de espécies de peixes como salmões e trutas-touro. Além disso, eles também favorecem o crescimento de algas que servem de alimento para outros espécimes aquáticos.

Leia mais

Imagem - Colocar papel alumínio debaixo do colchão evita gastos de limpeza e protege a saúde

Colocar papel alumínio debaixo do colchão evita gastos de limpeza e protege a saúde

Imagem - Estudo elimina câncer de pâncreas em ratos, mas eficácia em humanos ainda é incerta; saiba

Estudo elimina câncer de pâncreas em ratos, mas eficácia em humanos ainda é incerta; saiba

Imagem - Cachoeira gigante com 4 km de queda é a maior já registrada pela Nasa em todo o sistema solar

Cachoeira gigante com 4 km de queda é a maior já registrada pela Nasa em todo o sistema solar

Materiais utilizados no processo

A madeira usada durante a ação é oriunda de ações de desbaste florestal conduzidas por seis organizações parceiras.

Entre as principais, estão a The Nature Conservancy e o Mid Columbia Fisheries Enhancement Group.

Os troncos utilizados vem de tipos de árvores como abeto-de-Douglas, abeto-grandis e cedro.

Ao invés de ser comercializada, parte dessa madeira está sendo direcionada para a restauração e a infraestrutura dos rios.

Tags:

Eua Estados Unidos

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens