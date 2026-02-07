MEIO AMBIENTE

Governo está usando helicóptero e lançando mais de 6 mil toras de madeira no fundo de rios

Operação realizada em rios dos Estados Unidos distribuiu madeira por 38km de cursos de água incluindo córregos

Agência Correio

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08:30

Ação parece prejudicial, mas é benéfica ao ecossistema fluvial Crédito: Reprodução/Diário Uno

Estudos recentes revelam que troncos na água criam abrigo, alimentação e, além disso, colaboram na manutenção de rios, deixando-os mais frios e com fluxo mais constante.

A gestão de rios do noroeste dos Estados Unidos seguiu uma mesma orientação clara durante décadas: todo e qualquer tronco dentro da água deveria ser removido.

Isso acontecia pela noção de que canais “limpos” e com fluxo veloz eram considerados mais saudáveis. Já a madeira era tratada como uma espécie de “barreira” aos processos naturais e à movimentação dos peixes.

Essa crença permeou longos projetos de restauração e intervenções a longa escala. Técnicos e comunidades locais moldaram suas formas de interpretar o funcionamento dos riachos seguindo a mesma lógica.

Projeto a longo prazo

No entanto, essa abordagem começou a ser revertida.

De acordo com a emissora Oregon Public Broadcasting (OPB), helicópteros transportam milhares de troncos de volta para os cursos d’água na região central do estado de Washington.

Por conta das operações, diversos trechos estão inacessíveis por estrada. Sendo assim, o transporte aéreo passou a ser indispensável.

Os troncos utilizados no projeto são transportados direto de áreas de armazenamento e os responsáveis os posicionam em áreas devidamente marcadas com fitas de sinalização rosa e azul.

O que a ciência descobriu

O biólogo de habitat da Nação Yakama Scott Nicolai atuou segundo a lógica de retirar os troncos de madeira durante quase 40 anos.

Ele afirmou à OPB que a “Naquela época, os especialistas em pesca – como eu os chamo – ficavam nas margens e observávamos o riacho”.

Nicolai continuou: “Se víssemos um grande amontoado de troncos, pensávamos: 'Ah, isso é uma barreira para os peixes. Queremos que o riacho continue fluindo'.”

Com o passar do tempo, estudos e observações de campo revelaram que os troncos desempenhavam, na verdade, funções ecológicas cruciais.

Esses troncos servem como abrigos para a reprodução de espécies de peixes como salmões e trutas-touro. Além disso, eles também favorecem o crescimento de algas que servem de alimento para outros espécimes aquáticos.

Materiais utilizados no processo

A madeira usada durante a ação é oriunda de ações de desbaste florestal conduzidas por seis organizações parceiras.

Entre as principais, estão a The Nature Conservancy e o Mid Columbia Fisheries Enhancement Group.

Os troncos utilizados vem de tipos de árvores como abeto-de-Douglas, abeto-grandis e cedro.