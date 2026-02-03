Colocar papel alumínio debaixo do colchão evita gastos de limpeza e protege a saúde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:30
Você sabia que a solução para manter sua cama impecável pode estar guardada no armário da cozinha? Assim como o limão ajuda na limpeza pesada, o papel alumínio possui propriedades incríveis para o uso doméstico no dormitório. É um aliado barato e muito prático para o dia a dia.
Ao posicionar o papel alumínio sob o lençol, você cria uma camada impermeável que segura qualquer tipo de líquido. Essa barreira evita que acidentes com bebidas ou fraldas sujas estraguem permanentemente o material do colchão.
Embora o lençol precise ser lavado normalmente, o interior da cama permanece intacto e livre de odores ou manchas pesadas. Certamente, essa precaução economiza tempo e dinheiro com higienizações profissionais futuras.
É comum surgir a dúvida sobre o barulho que o metal pode causar durante o sono profundo. Felizmente, é perfeitamente possível mitigar esse problema com um ajuste rápido na montagem da cama.
Papel alumínio
Para resolver isso, coloque um pano suave sobre a folha de alumínio antes de esticar o lençol de cima. Esse detalhe elimina o atrito e permite que você durma tranquilo, mantendo a proteção invisível e silenciosa.
Todavia, vale ressaltar que essa técnica doméstica nem sempre oferece um bloqueio total e absoluto. Eventuais vazamentos pelas emendas das folhas podem acontecer e o som metálico pode continuar presente apesar de todo cuidado.
Se o colchão apresentar manchas impregnadas por conta de derramamentos acidentais, leve a peça para higienizadores especializados. Dessa maneira, você resolve o problema de forma definitiva sem comprometer a integridade do material da cama.
