Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio

Ele vai muito além de embrulhar comida, entender seu uso pode facilitar várias tarefas do dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:00

Usar papel aluminio da forma correta pode agilizar algumas tarefas do dia a dia
Usar papel aluminio da forma correta pode agilizar algumas tarefas do dia a dia Crédito: Freepik

O papel-alumínio é um dos itens mais comuns na cozinha, quase toda casa tem um rolo guardado em alguma gaveta.

Feito de alumínio puro, ele é extremamente versátil: serve para conservar, assar, proteger e até limpar. Apesar de parecer simples, há um detalhe que muita gente ignora e que muda completamente o resultado dependendo do uso.

Papel alumínio - aliado na cozinha

A escolha entre o lado fosco e o brilhante não é apenas estética
Cada lado do papel pode ser mais indicado em situações específicas
Para assar carnes, legumes ou aves, o lado mais indicado é o brilhante voltado para o alimento
Por ser menos aderente, gruda menos na carne
A parte que entra em contato com os rolos de polimento da máquina acaba ficando brilhante
O alumínio também é útil na hora de manter a temperatura de comidas frias fora de casa
Já a outra face do papel permanece fosca
A escolha entre o lado fosco e o brilhante não é apenas estética por Reprodução

Por que o papel-alumínio tem dois lados diferentes?

Durante o processo de fabricação, as chapas de alumínio são prensadas em pares. O lado que fica em contato direto com os rolos da máquina ganha aquele brilho característico, enquanto o outro, sem contato, fica fosco. Essa diferença faz muita gente acreditar que um lado esquenta e o outro esfria, mas a explicação real é mais técnica do que mágica.

Na prática, cada lado serve para uma função específica. E é justamente aí que muita gente se atrapalha na hora de decidir qual lado utilizar. 

Imagem - Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar

Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar

O lado brilhante deve ser virado para dentro quando você quiser manter o calor, como ao assar carnes ou legumes no forno.

Já o lado fosco é ideal para preservar alimentos frios, como cobrir saladas ou sobremesas na geladeira, pois ajuda a manter a temperatura por mais tempo.

Como o papel-alumínio surgiu

O material começou a ser produzido entre o fim do século XIX e o início do XX, substituindo o estanho, que deixava gosto metálico na comida. Em 1910, surgiram as primeiras folhas finas e inodoras de alumínio, e a partir dos anos 1950, ele se popularizou no uso doméstico.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares dos Estados Unidos usavam o alumínio para embalar rações e cobrir equipamentos. Com o fim do conflito, o excesso do metal levou à sua fabricação em larga escala para cozinhas.

Pode usar papel alumínio na airfryer?

Pode usar papel alumínio na airfryer?
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução
Pode usar papel alumínio na airfryer? por Reprodução

Marcas como a francesa Albal, lançada em 1965, ajudaram a popularizar seu uso. Já nos anos 1990, chegaram os moldes e sacos próprios para micro-ondas e freezer, ampliando ainda mais suas funções.

Truques que mostram como o papel-alumínio é útil

Se faltar uma esponja abrasiva, uma bola de papel-alumínio resolve. Ela remove sujeiras difíceis de panelas e grelhas (menos as de teflon, que riscam com facilidade).

Outro uso inteligente é melhorar o aquecimento do ambiente. Coloque um pedaço de papelão revestido com papel-alumínio entre o radiador e a parede: o metal reflete o calor, evitando que ele se perca e espalhando melhor pelo cômodo.

Também dá para deixar os talheres mais brilhantes na lava-louças. Basta colocar uma bolinha de papel-alumínio no cesto, ela ajuda a retirar manchas e evita arranhões, especialmente nos talheres de prata.

Quer afiar tesouras cegas? Corte várias camadas de papel-alumínio dobrado. O atrito entre o metal e as lâminas devolve o fio rapidamente.

Por fim, um truque simples e eficaz: embrulhe os talos das bananas em papel-alumínio. Isso desacelera o amadurecimento e faz com que a fruta dure até cinco dias a mais, sempre com aparência e sabor frescos.

