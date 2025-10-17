Parece bobagem, mas você está cometendo um grande erro ao usar o papel alumínio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:00
O papel-alumínio é um dos itens mais comuns na cozinha, quase toda casa tem um rolo guardado em alguma gaveta.
Feito de alumínio puro, ele é extremamente versátil: serve para conservar, assar, proteger e até limpar. Apesar de parecer simples, há um detalhe que muita gente ignora e que muda completamente o resultado dependendo do uso.
Papel alumínio - aliado na cozinha
Durante o processo de fabricação, as chapas de alumínio são prensadas em pares. O lado que fica em contato direto com os rolos da máquina ganha aquele brilho característico, enquanto o outro, sem contato, fica fosco. Essa diferença faz muita gente acreditar que um lado esquenta e o outro esfria, mas a explicação real é mais técnica do que mágica.
Na prática, cada lado serve para uma função específica. E é justamente aí que muita gente se atrapalha na hora de decidir qual lado utilizar.
O lado brilhante deve ser virado para dentro quando você quiser manter o calor, como ao assar carnes ou legumes no forno.
Já o lado fosco é ideal para preservar alimentos frios, como cobrir saladas ou sobremesas na geladeira, pois ajuda a manter a temperatura por mais tempo.
O material começou a ser produzido entre o fim do século XIX e o início do XX, substituindo o estanho, que deixava gosto metálico na comida. Em 1910, surgiram as primeiras folhas finas e inodoras de alumínio, e a partir dos anos 1950, ele se popularizou no uso doméstico.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares dos Estados Unidos usavam o alumínio para embalar rações e cobrir equipamentos. Com o fim do conflito, o excesso do metal levou à sua fabricação em larga escala para cozinhas.
Pode usar papel alumínio na airfryer?
Marcas como a francesa Albal, lançada em 1965, ajudaram a popularizar seu uso. Já nos anos 1990, chegaram os moldes e sacos próprios para micro-ondas e freezer, ampliando ainda mais suas funções.
Se faltar uma esponja abrasiva, uma bola de papel-alumínio resolve. Ela remove sujeiras difíceis de panelas e grelhas (menos as de teflon, que riscam com facilidade).
Outro uso inteligente é melhorar o aquecimento do ambiente. Coloque um pedaço de papelão revestido com papel-alumínio entre o radiador e a parede: o metal reflete o calor, evitando que ele se perca e espalhando melhor pelo cômodo.
Também dá para deixar os talheres mais brilhantes na lava-louças. Basta colocar uma bolinha de papel-alumínio no cesto, ela ajuda a retirar manchas e evita arranhões, especialmente nos talheres de prata.
Quer afiar tesouras cegas? Corte várias camadas de papel-alumínio dobrado. O atrito entre o metal e as lâminas devolve o fio rapidamente.
Por fim, um truque simples e eficaz: embrulhe os talos das bananas em papel-alumínio. Isso desacelera o amadurecimento e faz com que a fruta dure até cinco dias a mais, sempre com aparência e sabor frescos.