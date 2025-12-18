Padre Fábio de Melo reage a pedidos de expulsão da Igreja: ‘Dizem que sou uma vergonha’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:26
Não é de hoje que o Padre Fábio de Melo gera polêmica por causa de sua postura midiática, diferente de outros párocos. O religioso tem uma vida social ativa, além de ter realizado procedimentos estéticos, algo que não é considerado comum para um homem que deve adotar um estilo de vida simples.
Na última segunda-feira (15), o padre usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre seus 24 anos de vida sacerdotal, e deu uma resposta aos haters, que pedem sua expulsão. O religioso começa o texto afirmando que ao contrário do que muitos pensavam, decidiu seguir sua trajetória de vida como padre.
“Muitos continuam acreditando que eu não sirvo para o cargo. Pedem a minha expulsão, dizem que sou uma vergonha para a Igreja. Eu compreendo. Eu também sou vítima do moralismo que cega, dificulta voltar no tempo e encarar o fato de que o RH de Jesus foi o pior da história”, escreveu.
Confira o texto na íntegra:
"Um dia, contrariando todos os palpites dos que me viram crescer, tornei-me padre. Muitos continuam acreditando que eu não sirvo para o cargo. Pedem minha expulsão, dizem que sou uma vergonha para a Igreja. Eu compreendo. Eu também sou vítima do moralismo que cega, dificulta voltar no tempo e encarar o fato de que o RH de Jesus foi o pior da história. Só escolheu gente estranha, esquisita. Os perfeitos também eram bem-vindos, mas não sobreviviam, pois o consideravam louco.
Há 24 anos, mesmo sendo um homem cheio de imperfeições, venho acolhendo os que passam pela minha vida. De maneira especial, os que não se sentem convidados, os que não entram pela porta da frente. Só sendo assim é que posso desfrutar de alguma coerência. Se em algum momento de nossas vidas o meu ministério sacerdotal fez sentido para você, obrigado pela confiança. Já valeu ter sido quem eu fui."