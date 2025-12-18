DESABAFO

Padre Fábio de Melo reage a pedidos de expulsão da Igreja: ‘Dizem que sou uma vergonha’

Religioso publicou textão nas redes sociais, em que assumiu imperfeições e relembrou trajetória na vida sacerdotal

Felipe Sena

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 21:26

Padre Fábio de Melo deu resposta aos haters Crédito: Reprodução | Globo

Não é de hoje que o Padre Fábio de Melo gera polêmica por causa de sua postura midiática, diferente de outros párocos. O religioso tem uma vida social ativa, além de ter realizado procedimentos estéticos, algo que não é considerado comum para um homem que deve adotar um estilo de vida simples.

Na última segunda-feira (15), o padre usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre seus 24 anos de vida sacerdotal, e deu uma resposta aos haters, que pedem sua expulsão. O religioso começa o texto afirmando que ao contrário do que muitos pensavam, decidiu seguir sua trajetória de vida como padre.

“Muitos continuam acreditando que eu não sirvo para o cargo. Pedem a minha expulsão, dizem que sou uma vergonha para a Igreja. Eu compreendo. Eu também sou vítima do moralismo que cega, dificulta voltar no tempo e encarar o fato de que o RH de Jesus foi o pior da história”, escreveu.

Confira o texto na íntegra:

"Um dia, contrariando todos os palpites dos que me viram crescer, tornei-me padre. Muitos continuam acreditando que eu não sirvo para o cargo. Pedem minha expulsão, dizem que sou uma vergonha para a Igreja. Eu compreendo. Eu também sou vítima do moralismo que cega, dificulta voltar no tempo e encarar o fato de que o RH de Jesus foi o pior da história. Só escolheu gente estranha, esquisita. Os perfeitos também eram bem-vindos, mas não sobreviviam, pois o consideravam louco.