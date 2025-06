PECOU

Padre Fábio de Melo é denunciado ao Vaticano após confusão em cafeteria de Joinville

Bispo de Santa Catarina acusa o padre de atitude anticristã; caso foi enviado à Congregação para a Doutrina da Fé

De acordo com Feltrin, a reclamação cita que o padre não teve uma atitude considerada cristã diante do funcionário. A denúncia, no entanto, não deve gerar punições graves. Trata-se de uma medida disciplinar, mas o episódio ficará registrado no histórico do religioso.>