Simone Mendes celebra aniversário do filho com homenagem especial: 'Meu primeiro amor'

Henry Diniz completa 11 anos de idade neste domingo (3)

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 17:38

Crédito: Reprodução

A cantora Simone Mendes usou as redes sociais para compartilhar uma emocionante declaração ao filho, Henry Diniz, que completa 11 anos de idade neste domingo (3). O pequeno é fruto do relacionamento da artista com o empresário Kaká Diniz. Os dois também são pais da pequena Zaya, de 3 anos de idade. >

“Parabéns, meu filho querido! Hoje é o seu dia, e o meu coração transborda de amor e gratidão a Deus por ter me dado o privilégio de ser sua mãe. Você foi meu primeiro amor, meu primeiro grande presente da vida. Desde o momento em que te vi, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Você é um menino amável, generoso, com um coração lindo e uma alma que ilumina todos ao redor. Ver você crescer tem sido a maior alegria da minha existência. Que Deus continue guiando seus passos, protegendo seus sonhos e abençoando cada novo caminho que você escolher trilhar. Nunca se esqueça do quanto é amado e do quanto eu me orgulho de você”, escreveu a baiana. >

Pai coruja, Kaká também fez questão de prestar uma homenagem especial ao herdeiro. “Meu filho, como eu te amo. Por anos eu escrevi declarações para você poder ler quando crescesse. Hoje eu escrevo, na certeza de que você não só entenderá, mas sentirá o significado de cada palavra que saiu direto do meu coração. Você foi sonhado por nós, mas acima de tudo, você foi planejado por Deus. Nem em meus maiores sonhos eu poderia pedir que você fosse exatamente como é, pois Deus nos presenteou além. Você é além de uma expectativa humana, você é uma idealização divina", escrevu. >