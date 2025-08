FRUTAS

Fruta atua na proteção dos vasos e ajuda a evitar doenças cardíacas graves

Fibras presentes no jambo ajudam a manter o colesterol sob controle de forma natural

Agência Correio

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 16:24

Fibras presentes no jambo ajudam a manter o colesterol sob controle de forma natural Crédito: IMAGEM GERADA POR IA

Jambo é uma fruta pouco valorizada no dia a dia da maioria das pessoas, mas que esconde um grande potencial funcional, principalmente quando o assunto é saúde cardiovascular. Rica em componentes naturais que ajudam a manter o sistema circulatório em equilíbrio, a fruta tem sido apontada por nutricionistas como uma aliada importante na prevenção de doenças como infarto e hipertensão. >

Jambo 1 de 5

Seus benefícios vêm da combinação única de antioxidantes, fibras e minerais que, em conjunto, oferecem um reforço natural à saúde. Inserir o jambo na alimentação diária pode ser uma forma simples de cuidar do coração, preservar a elasticidade dos vasos sanguíneos e melhorar a imunidade sem recorrer a suplementos artificiais.>

Ação antioxidante que previne doenças silenciosas

O consumo de jambo proporciona uma proteção ativa contra o envelhecimento precoce dos vasos sanguíneos, causado pela ação dos radicais livres. Antocianinas e flavonoides, presentes em abundância na fruta, são substâncias antioxidantes que neutralizam esses radicais e evitam a inflamação crônica, comum em pessoas com maus hábitos alimentares.>

Ao manter os vasos livres de obstruções e lesões, o corpo ganha maior eficiência na circulação do sangue, o que alivia a carga sobre o coração e reduz significativamente o risco de eventos cardiovasculares. Assim, a ação antioxidante do jambo pode ser considerada uma das mais valiosas em termos de prevenção.>

Fibras solúveis que equilibram funções metabólicas

As fibras encontradas no jambo têm ação direta na digestão e no controle de colesterol. Ao formarem um gel no trato digestivo, elas retardam a absorção de gorduras e açúcares, evitando picos de glicemia e favorecendo um perfil lipídico mais saudável. Isso ajuda não apenas na saúde do coração, mas também no controle de peso e na prevenção do diabetes.>

Além disso, essas fibras alimentam as bactérias benéficas do intestino, promovendo o equilíbrio da microbiota intestinal. Isso contribui para uma digestão mais eficiente, maior absorção de nutrientes e menos inflamação sistêmica, fatores que se refletem em diversos aspectos da saúde geral.>

Nutrientes que sustentam a pressão e protegem os tecidos

O jambo é também fonte de potássio, mineral que ajuda a controlar a pressão arterial ao neutralizar os efeitos do sódio no organismo. Esse equilíbrio é essencial para evitar sobrecarga do sistema circulatório, o que pode levar à hipertensão, arritmias e, em casos mais graves, ao infarto.>

A vitamina C, por sua vez, reforça o sistema imune e atua na regeneração dos tecidos, protegendo o corpo de infecções e inflamações. Com esses dois elementos em sinergia, o jambo oferece um pacote completo de proteção, tanto para a circulação quanto para os mecanismos de defesa do organismo.>

Impacto positivo na saúde emocional e cognitiva

Por melhorar a saúde intestinal e reduzir inflamações, o jambo também impacta positivamente o sistema nervoso central. Essa ligação entre intestino e cérebro está cada vez mais evidente em estudos, que mostram como a alimentação pode influenciar emoções, concentração e qualidade do sono.>