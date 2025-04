saúde

5 frutas ricas em vitamina C e seus benefícios para a saúde

Esses alimentos ajudam a fortalecer a imunidade e a cuidar do corpo de forma natural

Publicado em 7 de abril de 2025 às 17:09

O camu-camu é uma das frutas com o teor mais alto de vitamina C Crédito: Imagem: juerginho | Shutterstock

A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, é um nutriente essencial para a saúde e o bom funcionamento do organismo. Ela atua em diversos processos importantes, como o fortalecimento do sistema imunológico, a produção de colágeno — uma proteína fundamental para pele, articulações e vasos sanguíneos —, a cicatrização de feridas e a absorção de ferro presente nos alimentos. Como o corpo humano não consegue produzir vitamina C, é fundamental obtê-la por meio da alimentação. >

Veja, a seguir, 5 frutas ricas em vitamina C e seus benefícios para a saúde! >

1. Camu-camu

Originário da região amazônica, o camu-camu é uma pequena fruta que surpreende pelo seu altíssimo teor de vitamina C — um dos mais altos do mundo natural. Com sabor ácido, é usado em sucos e preparações doces. Seu consumo ajuda a fortalecer o sistema imunológico , e possui potente ação antioxidante. Além disso, tem propriedades anti-inflamatórias e pode auxiliar na saúde mental. >

2. Acerola

A acerola é considerada uma das fontes naturais mais ricas em vitamina C. Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g da fruta tem 941,4 mg de vitamina C. Isso faz com que ela seja extremamente eficaz no fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, ela auxilia na absorção de ferro e contribui para o bom funcionamento do metabolismo. >

A goiaba ajuda a estimular a produção de glóbulos brancos Crédito: Imagem: Muklis_7 | Shutterstock

3. Goiaba

A goiaba vermelha tem 80,6 mg de vitamina C a cada 100 g, conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). Seu consumo regular ajuda na prevenção de infecções, resfriados e gripes, além de estimular a produção de glóbulos brancos, fundamentais para a defesa do corpo contra agentes nocivos. >

Segundo o estudo “ The phytochemistry and medicinal value of Psidium guajava (guava) ”, publicado na Clinical Phytoscience, a casca da goiaba, por exemplo, é uma fonte abundante de vitaminas A e C, ferro , fósforo, cálcio e minerais, nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. >

4. Laranja

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), 100 g de laranja-pera tem 53,7 mg de vitamina C. O consumo desse nutriente também é fundamental para a saúde da pele , pois desempenha um papel essencial na produção de colágeno, uma proteína que dá estrutura, firmeza e elasticidade à pele. Além disso, é um poderoso antioxidante que protege contra os danos causados pelos radicais livres, que podem acelerar o envelhecimento e causar problemas como rugas e manchas. >

5. Kiwi