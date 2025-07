RELATO

'De graça e para todos': jornalista americano se surpreende com atendimento no SUS após acidente

Matéria foi publicada no The Washington Post e aponta o SUS como maior sistema de saúde pública do mundo

Carol Neves

Publicado em 5 de julho de 2025 às 09:55

O jornalista Terrence McCoy Crédito: Reprodução

O jornalista Terrence McCoy, correspondente do The Washington Post no Brasil, relatou em uma matéria publicada no último domingo (30) a experiência que teve ao ser atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) após sofrer um acidente em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele se feriu na cabeça ao tentar fechar o porta-malas do carro e ficou impressionado com a eficiência do atendimento e o fato de não ter pago nada por ele. >

McCoy contou que estava voltando para o Rio com o filho, que tinha febre, quando foi atingido na cabeça pela tampa do porta-malas, causando um corte com forte sangramento. Uma ambulância foi acionada e o levou ao Hospital Hugo Miranda, em Paraty. No local, passou por avaliação médica, levou pontos, fez um raio-X, uma tomografia e recebeu medicação. Segundo ele, ninguém perguntou por documentos ou plano de saúde.>

Na publicação, o jornalista reconheceu que o SUS tem falhas, como filas longas, greves e falta de financiamento, mas avaliou que, mesmo com esses problemas, oferece mais acesso à saúde do que nos Estados Unidos. Ele comparou a experiência com a realidade do sistema de saúde americano, onde o atendimento gratuito praticamente não existe.>

"Em um momento em que o acesso à saúde continua sendo um dos temas mais divisivos em Washington - e o Escritório de Orçamento do Congresso estima que a principal proposta legislativa interna do presidente Donald Trump poderia deixar milhões de americanos sem seguro -, minha admissão inesperada em um hospital público brasileiro serviu, de certa forma, como uma lição sobre um sistema fundamentalmente diferente", escreve o jornalista. "A saúde é um direito básico no Brasil, garantido pela Constituição. Todos os seus 215 milhões de cidadãos - além de 2 milhões de residentes estrangeiros - têm direito a atendimento gratuito no que se tornou o maior sistema público de saúde do mundo".>