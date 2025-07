ENCRENCADO

Ex-BBB pula de casa em casa fugindo da Justiça: 'Mandado de busca e apreensão'

Maycon Cosmer contraiu uma dívida com a compra de um carro

O ex-BBB Maycon Cosmer revelou estar enfrentando dificuldades financeiras desde sua participação no reality. Conhecido como o “Tia da Merenda”, o cozinheiro contou, em entrevista ao jornal Extra, que atualmente vive de mudando de pousada em pousada com a esposa e a filha de quatro meses. Para pagar os valores de hospedagem? Permuta. A medida foi tomada como forma de contornar uma dívida judicial relacionada à compra de um carro. >

O ex-BBB também expôs a frustração com as expectativas que tinha em relação à vida pós-reality. “Na minha cabeça, eu ficaria rico. Sairia do programa e teria muitas oportunidades, contratos... Mas a realidade foi outra”, confessou. Ele ainda comentou sobre o preconceito que enfrenta após a exposição no programa: “Ainda sofro muito preconceito aqui no Sul por ser um ex-BBB, além de muita gente achar que minha vida é um morango. Um aviso que dou a quem pensa como eu: encare a realidade. Ninguém fica rico da noite pro dia”.>