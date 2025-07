MATERNIDADE

Rafa Kalimann relembra perda gestacional ao mostrar ultrassom da filha Zuza: 'Bebê arco-íris'

Atriz celebrou a vinda da filha e falou dos desafios de ser mãe

Rafa Kalimann publicou um texto emocionante em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (4), ao compartilhar registros inéditos de um exame de ultrassom da gravidez de sua filha Zuza. Fruto do relacionamento com Nattan, a menina que leva o nome da avó do cantor foi celebrada como uma "bebê arco-íris" por Rafa. A expressão se refere a uma criança que nasce após um aborto espontâneo; em 2024, a apresentadora e ex-BBB revelou que sofreu uma perda gestacional. >