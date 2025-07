ENCONTRO DE ÍCONES

'A foto do ano': Ney Matogrosso sobe na garupa de Zeca Pagodinho em visita a Xerém

Sambista recebeu o cantor em sua casa na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (4)

Elis Freire

Publicado em 4 de julho de 2025 às 19:38

Ney Matogrosso na garupa de Zeca Pagodinho Crédito: Reprodução

Dois ícones da música brasileira em um quadriciclo: Zeca Pagodinho e Ney Matogrosso. Sim, essa situação inusitada foi uma realidade nesta sexta-feira (4), imortalizada com uma foto publicada nas redes sociais que divertiu os fãs do sambista e do grande intérprete da MPB. >

O "sextou" de respeito foi durante uma visita de Ney à terra de Zeca, em Xerém, na Baixada Fluminense. Recepcionado com um almoço entre amigos, com direito a um passeio no quadriciclo, Zeca esbanjou tranquilidade, enquanto Ney aparece um pouco assustado com a proposta ousada de subir no veículo.

>

"Hoje o @neymatogrosso esteve em Xerém, na casa do amigo @zecapagodinho, pra um almoço cheio de afeto e boas risadas. Teve até passeio de quadriciclo pelos caminhos de Xerém! Duas lendas, uma amizade linda e um dia cheio de alegria", escreveu a equipe do cantor nas redes sociais, celebrando o momento.>

Zeca também compartilhou o encontro nas suas redes: "Quer uma carona? Nessa sexta-feira, Zeca Pagodinho recebeu o amigo Ney Matogrosso no sítio em Xerém. Juntos, deram um rolê de triciclo pela região, seguido por uma bela resenha. Como diria a família do samba: 'O rolê aleatório que você precisava ver hoje'", declarou.>

A diversão e o bom humor dos dois juntos atravessaram as telinhas, contaminando os internautas, que ficaram animados com a dupla. "Que rolê mais aleatório do mundo Kkkkkk kkkkkkkkkk da hora!!!!", riu um usuário. "Duas lendas numa moto! Que dupla!", "Ícones", "A foto do ano", destacaram fãs. "Cuidadooo com nosso Homem com H !!!", brincou uma outra usuária no Instagram.>

Homem com H

Lançada em maio deste ano, a cinebiografia de Ney Matogrosso "Homem com H" já levou mais de 600 mil pessoas aos cinemas do país e se encontra no catálogo da Netflix. >

O filme conta a história de um dos maiores cantores brasileiros, celebrando o intérprete que está prestes a completar 84 anos. Da infância reprimida pelo pai militar, até a sua revolução artística, Ney Matogrosso é interpretado por Jesuíta Barbosa, que exprime a alma do ícone nos palcos.>