PARADISÍACO

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se hospedam em resort da série 'The White Lotus' na Tailândia

O local foi uma das locações da sátira social da HBO; confira fotos

Elis Freire

Publicado em 4 de julho de 2025 às 17:11

Giovanna Ewbank compartilha fotos ao lado de Gagliasso em resort de luxo na Tailândia Crédito: Reprodução

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso arrancaram suspiros dos seguidores ao mostrar onde estão se hospedando em viagem na Tailândia, país do leste asiático. O casal de atores escolher o famoso Anantara Bophut Samui Resort com um local para descanso românico durante a temporada de férias. O resort local foi uma das locações da série The White Lotus, da HBO, uma grande sátira social que se passa em empreendimentos de luxo tailandeses.>

Nas redes sociais, Giovanna partilhou um álbum de fotos ao lado do marido curtindo a hospedagem. Os dois aparecem tomando chás, meditando com a flor de lótus, em volta de lagoas cobertas de vitória-régia a até de roupão abraçadinhos em uma instalação que lembra um spa. “Comer, rezar e amar com você. Tudo isso nos cenários de White Lótus no @anantarabophut”, escreveu a famosa na legenda.>

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em resort de The White Lotus 1 de 9

O Anantara Bophut Samui Resort tem 106 quartos elegantes, suítes e até uítes com piscina à beira-mar. Um span com técnicas orientais de relaxamento e cuidado é o ponto alto. O local ainda tem amplos jardins com palmeiras imponentes, pontes, lagoas e acomodações toda em madeira.>