BONEQUINHOS DA MODA

Almacen Pepe promove encontro de fãs do Labubu em Salvador e oferece descontos

Promoção é válida nesta sexta (4) e sábado (5), a partir das 17h, no Shopping Barra

A rede de delicatessens Almacen Pepe resolveu entrar na moda dos bonequinhos de bolsa e anunciou um encontro de fãs do Labubu em Salvador, na unidade do Shopping Barra. A ação, que será realizada nesta sexta (4) e sábado (5), a partir das 17h convida todos os fãs do brinquedo pop, oferecendo descontos de 15% em pizzas, hambúrgueres e gelatos>