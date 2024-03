"CALVO-THRU"

Burguer King lança promoção com hambúrguer de graça para calvos

O Burger King decidiu se reinventar mais uma vez. A rede de fast food já lançou promoções envolvendo copos Stanley como brinde em dias com fortes temperaturas e agora premiará clientes calvos. Aqueles que têm calvície receberão hambúrgueres grátis.

Segundo a empresa, a definição deste tipo de calvície é quando se tem entrada dos dois lados e falta de cabelo no topo da cabeça, ou, como descreve a marca, “entrada por um lado, passagem por trás e saída pelo outro lado”.

Além deste tipo exclusivo de calvície pré-definido pelo restaurante, somente os pedidos via drive-thru poderão receber os sanduíches gratuitos. O sanduíche escolhido para ser a recompensa daqueles que são desprovidos de cabelo é o Whopper, principal lanche da empresa.

A promoção é por tempo limitado: tem início nesta quarta-feira, 27, e será finalizada no domingo, 31.

O Burger King restringiu a promoção apenas para o drive-thru de algumas cidades. Assim, aqueles que se considerarem “calvos drive-thru” devem fazer a retirada do seu sanduíche gratuito nas localidades disponíveis neste link .

Em fevereiro, com intuito de propagar as qualidades do seu sanduíche Whopper, a peça publicitária usou diversas piadas de cunho adulto e trouxe o ex-ator de filmes adultos Kid Bengala como garoto propaganda.