DIA DOS NAMORADOS

Corno Drive-Thru: Burguer King dá sanduíche de brinde para quem já foi traído

Ação é válida nos dias 10, 11 e 12 de junho apenas nos drive-thrus da franquia

Os humilhados serão exaltados! Depois do sucesso do “Calvo Drive-Thru”, o Burger King anunciou o “Corno Drive-Thru”, ação que dará um Whooper de brinde na compra de um combo aos consumidores que já foram traídos. A campanha será valida válida nos dias 10, 11 e 12 de junho, em uma comemoração invertida dos Dia do Namorados. >