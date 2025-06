SPOILER DO DIA

'Dona de Mim': Leona flagra Samuel com outra e explode de ciúme

O aniversário surpresa de Samuel terá um desfecho inesperado nesta quinta-feira (5)

Elis Freire

Publicado em 5 de junho de 2025 às 18:30

Leona flagra Samuel com outra Crédito: Reprodução / Gshow

A festa surpresa feita para Samuel (Juan Paiva) terminará em uma situação desconfortável no capítulo de “Dona de Mim” nesta quinta-feira (5). A trama escrita por Rosane Svartman é exibida de segunda a sábado a partir das 19h30 na TV Globo. >

Tudo começará com Samuel que, contrariado com a comemoração, decide subir para o quarto e se deitar mais cedo, porque não se sente à vontade com o momento de comemoração do seu aniversário. >

Com isso, Katinha, única modelo negra da agência Boaz, percebe o desconforto de Samuel e decide procurá-lo para ajudar a lidar com a situação, enquanto a mansão está cheia de convidados e curtição A conversa entre os dois se torna profunda, com trocas sobre sentimentos e relações familiares.>

Os olhares e conexão entre acaba surgindo e Katinha toma coragem e comenta: “Você é sempre tão sério. Podia sorrir mais. Fica lindo quando sorri.” Apesar de Samuel, apesar de envergonhado com o elogio, retribuirá o gesto com um sorriso discreto. É aí que os dois acabam se beijando. >

Do lado de fora, Leona (Clara Moneke) escuta parte da conversa e, sem hesitar, entra no quarto para chamar Samuel para o “parabéns”. Ao abrir a porta, a cena que encontra a deixa chocada e sem chão, já que ela estava criando sentimentos pelo rapaz. “Samuel com a folgada?!”, dispara, revelando seu ciúmes com a situação >

Os três ficam impactados com o flagra. Katinha e Samuel se afastam imediatamente e encaram Leona, que não consegue esconder que ficou abalada. Nos próximos capítulos, Leo vai buscar entender melhor o que sente por Samuel. >

*As informações são divulgadas pelo Gshow>