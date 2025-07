POLÊMICA

Esposa do ex-CEO flagrado com amante em show 'fugiu' para mansão de R$ 14 milhões

Megan Byron está reclusa após escândalo viralizar ao redor do mundo

Esposa do empresário Andy Byron - o ex-CEO da Astronomer que foi flagrado com a amante em um show do Coldplay -, Megan Kerrigan fugiu dos holofotes após o escândalo internacional. A educadora está reclusa na mansão de 2,4 milhões de dólares (R$ 14 milhões) do casal no Maine (EUA) desde que seu marido apareceu na "câmera do beijo" agarrado com Kristin Cabot, diretora de RH da mesma empresa.>