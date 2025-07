TRAIÇÃO

Após ser flagrado com amante em show, CEO renuncia ao cargo

Chefe do RH da empresa, com quem empresário mantinha caso extraconjugal, foi temporariamente desligada de sua função

O caso extraconjugal de Andy Byron, CEO da empresa Astronomer, com Kristin Cabot, chefe de Recursos Humanos da mesma firma, rendeu consequências profissionais. O empresário renunciou ao cargo, enquanto a amante foi temporariamente desligada de sua função. Os dois foram flagrados curtindo um show da banda Coldplay agarradinhos.>

A nota oficial sobre a saída de Byron foi publicada neste sábado (19) no perfil da Astronomer no X (antigo Twitter). “Nossos líderes são esperados para dar o exemplo em conduta e responsabilidade, e recentemente esse padrão não foi cumprido”, diz a nota. >

Byron, que é casado com outra mulher e tem dois filhos, já tinha sido afastado do posto. O cofundador Pete DeJoy, que também é Chief Product Officer da empresa, seguirá como CEO interino. "Enquanto a percepção sobre a Astronomer pode ter mudado da noite para o dia, nosso produto e nosso trabalho com os clientes continuam os mesmos", escreveu a empresa.>

O flagra aconteceu em um show do Coldplay para 65 mil pessoas no Gillette Stadium, na cidade de Foxborough, em Massachusetts (EUA). Os dois apareceram no telão quando a "kiss cam" (ou câmera do beijo) circulava pelo público. Assim que repararam que estavam no telão do estádio, tanto Andy quanto Kristin falaram algo e saíram de cena. Byron se abaixou, enquanto a mulher virou de costas para a câmera.>

Após o flagra, a esposa do empresário e mãe de seus dois filhos, Megan Kerrigan, retirou o sobrenome do (ex?) marido em seu perfil do Facebook e Instagram. Posteriormente, apagou suas contas nas redes sociais.>