Murilo Huff pede investigação das contas bancárias do filho com Marilia Mendonça

Medida do cantor acontece em meio a briga judicial por guarda de Léo

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de julho de 2025 às 15:31

Léo, Murilo Huff e Dona Ruth Crédito: Reprodução

Murilo Huff tomou uma atitude envolvendo as finanças do filho Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça. O cantor autorizou que seu advogado solicite uma "devassa" nas contas da criança, de 5 anos, com o objetivo de levantar todos os valores recebidos desde a morte da cantora, em 2021. >

De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, a decisão teria sido tomada após uma série de acontecimentos. Entre eles, a entrevista da mãe da cantora, Dona Ruth, ao Fantástico no último domingo (13), que teria incomodado Huff por supostamente omitir informações. >

O objetivo do artista seria garantir total transparência nos assuntos relacionados ao patrimônio da criança. A assessoria do cantor Huff, no entanto, informou que ele não pretende mais comentar publicamente o caso, para preservar o menino.>