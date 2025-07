REVELAÇÃO

Babás eram proibidas por Ruth de passar informações sobre Léo para Murilo Huff, diz coluna

Após audiência de conciliação, o cantor conquistou a guarda unilateral provisória do filho, que vivia com a avó Ruth

Elis Freire

Publicado em 3 de julho de 2025 às 18:54

Dona Ruth e Murilo Huff Crédito: Reprodução

Detalhes da decisão que deu a Murilo Huff a guarda unilateral de Léo vieram à tona, revelando atitudes da mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, no cuidado com o menino de 5 anos. Léo Mendonça vivia com a avó materna, Dona Ruth, desde a morte da cantora, mas, após audiência de conciliação, o pai conquistou a guarda de forma provisória. >

De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a decisão foi tomada pelo fato do pai ser figura principal no processo de formação do filho; a guarda de avós e tios só se justifica em casos excepcionais, quando os genitores não reúnem as devidas condições de criar a criança.>

Além disso, atritos entre Ruth e Murilo também teriam sido pontos essenciais para a concessão da guarda provisória do menino. Com atritos constantes, conflitos e instabilidades, Deyvid Fabricio, marido de Ruth, teria relatado que o convívio entre o cantor e a ex-sogra é ruim e sem qualquer diálogo.>

Ainda segundo a coluna, outro ponto decisivo para a Justiça foi a atuação negligente de Ruth com o quadro de saúde do neto. Léo é diabético e, de acordo com relatos de babás, informações sobre sua saúde seriam ocultadas propositalmente de Huff, deixando-o sem acesso a laudos médicos e relatórios sobre o filho. Ruth, então, estaria obrigando as funcionárias a não passar fatos importantes de saúde para o pai do menino. >

O processo entende ainda que há sinais claros de alienação parental promovidos pela mãe de Marília Mendonça; segundo o entendimento do juiz, ela agia de forma unilateral, mesmo com o regime compartilhado acordado anteriormente entre os dois. >

Retrospectiva do caso

Huff entrou na Justiça no início do mês de junho com uma ação pela guarda unilateral do filho, que desde a morte trágica de Marília Mendonça em 2021 era compartilhada entre os dois — pai e avó do menino.>

Murilo explicou que tomou a decisão "por um bem maior" e alertou o público: "Não julguem sem conhecer a história por completo”. Ele justificou ainda que só deseja "exercer plenamente o papel de pai".>

Logo depois, começou uma troca de farpas e acusações na rede. Dona Ruth afirmou publicamente que Murilo Huff nunca pagou a pensão do filho Léo e o cantor rebateu a versão da avó do menino garantindo arcar com R$15 mil por mês, referentes aos custos fixos básicos da criança. O artista ainda expôs comprovantes de transações bancárias de pagamento da escola e terapia de Léo. >