VÍDEO

Marília Mendonça comentou sobre os cuidados de Dona Ruth com Léo em entrevista: 'Dorme com ele'

Em entrevista antiga, a cantora reforçou a relação da mãe com o seu filho

No vídeo de 2020, a Rainha da Sofrência afirmou, inclusive, que quem ficava com Léo durante à noite era sua mãe Dona Ruth e que o pequeno dormia todos as noites no quarto da avó. "Essa questão de acordar à noite é uma coisa complicada para mim. A minha mãe fica com ele a noite porque eu tenho medo de dormir e não escutar ele chorando. Ele dorme no quarto da minha mãe e quando dá 5 horas da manhã ela me entrega ele e começa meu turno", contou a cantora na época. >