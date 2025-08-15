REALITY SHOW

Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’

Ex-participante do reality da Band revela arrependimentos sobre sua postura e pede empatia ao público

Heider Sacramento

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:31

Sofia Jungmann, ex-participante do MasterChef Brasil 2025 Crédito: Reprodução

Sofia Jungmann, eliminada no 10º episódio do "MasterChef Brasil 2025", usou suas redes sociais para se pronunciar após receber críticas e ataques de ódio devido ao seu comportamento no programa. A cozinheira compartilhou reflexões sobre sua participação e os desafios enfrentados ao longo da competição.

"Eu nunca teria levado o pessoal e os bastidores pra dentro do programa", afirmou Sofia em vídeo publicado nas redes. Ela destacou que teria focado mais na culinária: "Eu teria focado muito mais no que realmente importa naquele momento, naquele programa pra todo mundo, que é a cozinha". A participante também reconheceu que talvez não estivesse totalmente preparada técnica ou emocionalmente para a pressão do reality.

Durante sua trajetória, Sofia se envolveu em desentendimentos com competidoras como Leonela e Daniela, o que gerou discussões acaloradas. "Parecia que eu tava sempre ou extremamente emocionada e abalada ou meio apática", disse, explicando sua postura diante das câmeras. Ela reforçou que a imagem apresentada não reflete sua personalidade completa: "Nós somos pessoas muito complexas, né, e com várias facetas diferentes".

Sofia pediu empatia ao público, ressaltando que a televisão nem sempre mostra a totalidade de uma pessoa: "Dêem o benefício da dúvida que as pessoas não são só o que elas aparecem superficialmente na televisão", concluiu.

Eliminação do reality

A participante deixou o MasterChef após a prova do aspic, na qual seu prato teve mais erros que o de Daniela, que também estava na berlinda. Sofia admitiu que nunca havia feito ou comido aspic e que a falta de experiência técnica foi um obstáculo. Ela comentou ainda sobre a eliminação de Felipe M., seu aliado na competição: “Eu estava arrasada. Estava triste porque meu amigo tinha saído daquela forma, porque íamos sair juntos no mesmo episódio.”