Inove no almoço com essas 5 receitas fáceis de pratos leves e saudáveis

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 22:20
Um almoço leve e saudável faz toda a diferença para a manutenção da energia e do foco ao longo do dia. No entanto, a correria e a falta de tempo frequentemente levam à escolha de refeições pesadas ou pouco nutritivas, o que pode comprometer a disposição e o bem-estar. Por isso, investir em pratos leves, ricos em nutrientes e de preparo simples é uma excelente estratégia para cuidar da saúde.
Receitas leves e facéis para o almoço
Pensando nisso, selecionamos 5 receitas práticas, saborosas e balanceadas para você incluir no cardápio. Confira!
Em um recipiente, coloque a batata-doce e amasse até formar um purê liso. Tempere com sal e um fio de azeite de oliva e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne de frango moída e refogue por 5 minutos. Junte o tomate, o pimentão, as ervilhas, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até os vegetais ficarem macios.
Em seguida, em um refratário, distribua a carne de frango refogada e cubra com o purê de batata-doce. Nivele com uma colher, fazendo leves marcas na superfície, e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Retire, finalize com cheiro-verde e sirva imediatamente.
Com a ajuda de um espiralizador ou cortador julienne, corte as cenouras em tiras finas no formato de espaguete. Reserve. Em uma frigideira, aqueça metade do azeite de oliva em fogo médio. Adicione os camarões e tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e páprica defumada. Refogue por 3 minutos de cada lado. Transfira para um recipiente e reserve.
Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite de oliva e aqueça. Junte o alho e doure. Acrescente o espaguete de cenoura e salteie até ficar levemente macio, mantendo a crocância. Volte os camarões para a panela e misture delicadamente. Finalize com coentro e sirva em seguida.
Em uma assadeira, coloque o alho-poró e a abobrinha e regue com o azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misturando para envolver os legumes. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem macios e levemente dourados. Retire do forno, polvilhe com as nozes e a salsinha. Sirva em seguida.
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e refogue por 1 minuto. Acrescente a abobrinha e refogue até começar a amolecer. Em um recipiente, bata os ovos e as claras com sal, pimenta-do-reino e orégano. Despeje a mistura sobre a abobrinha, distribua as rodelas de tomate por cima e reduza o fogo. Tampe a panela e cozinhe até firmar. Desligue o fogo e finalize no forno preaquecido em temperatura média por 3 minutos. Decore com folhas de manjericão e sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a abobrinha, a berinjela e o pimentão e grelhe até ficarem levemente macios e dourados. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Adicione a quinoa e tempere com o suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Finalize com coentro e sirva em seguida.