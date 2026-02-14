BBB 226: Solange, Alberto e Breno estão no paredão; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 01:06
Pense em um bloco na agradável. Foi assim a passagem do Bloco do Paredão no BBB26, nesta sexta-feira (13). Sem chegar a um consenso sobre quem iriam indicar, como pedia a dinâmica do jogo, Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto foram parar no paredão.
A dinâmica mexeu com a casa. Antecipado na quinta-feira (12) por Tadeu Schmidt, o bloquinho imunizou um participante, trocou integrantes da Xepa e do VIP, conferiu um veto a voto, e abriu uma vaga na temida berlinda. As "consequências" foram distribuídas a partir de acessórios de Carnaval que estavam expostos e tinham sido previamente informadas ao público.
Com isso, Ana Paula foi parar no VIP e Edison na Xepa. Já o baiano Leandro vetou o voto de Alberto na próxima formação de paredão. E Milena foi a pessoa que recebeu a imunidade.
Por fim, sobrou para Alberto, Solange e Breno, que usaram os adereços de palhaço, colar havaiano e chapéu coco, escolher quem iria direto ao paredão. Eles chegaram a citar Jordana, Edilson, Samira e Milena, mas não chegaram a uma decisão e foram penalizados.