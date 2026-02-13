Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Revoltada, Milena bagunça cama e suja roupas de Cowboy após eliminação da Prova do Líder do BBB 26

Sister se arrependeu da atitude pouco depois e recolocou as coisas no lugar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:36

Milena se 'vingou' após ser eliminada da Prova do Líder por Alberto Cowboy
Milena se 'vingou' após ser eliminada da Prova do Líder por Alberto Cowboy Crédito: Reprodução/Globo

Eliminada da 5ª Prova do Líder do BBB 26 na manhã desta sexta-feira (13), Milena Lages protagonizou um momento de revolta ao retornar para a casa. Escolhida por Alberto Cowboy em uma rodada eliminatória da dinâmica de resistência, a sister descontou a frustração nos pertences do brother ao desarrumar e sujar a cama dele no Quarto Sonho de Voar.

A recreadora infantil foi a sexta participante eliminada da Prova do Líder, após resistir por mais de 8 horas e 11 minutos na plataforma giratória. Ao ser retirada da disputa por decisão do Veterano, Milena demonstrou irritação imediata. Ainda na área externa, reclamou da escolha do brother e chegou a disparar: “Eu te odeio, Cowboy”, inconformada com o fim de sua participação na prova.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea

Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
1 de 12
Mile Lages é irmã gêmea de Tia Milena, do 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais

Antes de ir ao quarto, Milena se encontrou com Ana Paula Renault no banheiro. A jornalista sugeriu que a sister se limpasse após deixar a dinâmica, mas Milena ignorou o conselho e passou a questionar onde ficava a cama de Cowboy. “Ele tirou minha oportunidade de tentar, ele me paga”, afirmou, dizendo que não iria se limpar e que iria sujar as coisas do brother.

Bagunça e provocações no quarto

Ao entrar no Quarto Sonho de Voar, Milena procurou a cama de Cowboy e começou a retirar edredom e lençóis, além de espalhar roupas e meias do participante. A sister sujou os pertences e fez provocações enquanto mexia nos objetos pessoais do rival. “Tá achando que tá mexendo com quem?”, disparou. Em outro momento, afirmou que o chinelo branco do brother “ia ficar cheio de gosma”.

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy, do 'BBB 26', com a mulhe, Priscilla por Reprodução | Instagram
Alberto Cowboy colocou brothers na mira para o paredão por Reprodução | TV Globo
Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Alberto Cowboy (Paredão) por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
A medalha de prata vai para Felipe Cobra, do BBB7. Em disputa contra Alberto Cowboy, ele teve a maior rejeição daquela edição do programa. O brother foi derrotado com 93% dos votos do público por Foto: TV Globo/Divulgação
Derrotado por Analy no paredão com 85% da rejeição popular, Alberto Cowboy não foi bem visto pelo público por se tornar inimigo de Diego Alemão, o vencedor do BBB7 por Foto: TV Globo/Divulgação
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Em meio à crise, Milena chorou e desabafou sobre a decisão que a tirou da prova. Ela reclamou que vinha conseguindo resistir bem e questionou por que havia sido escolhida, citando que Cowboy havia discutido anteriormente com outros participantes. Para a sister, a eliminação foi interpretada como perseguição dentro do jogo.

Reflexão e mudança de atitude

Após a explosão inicial, Ana Paula Renault tentou conter a situação e alertou Milena sobre as consequências do ato, lembrando que ela não gostaria que fizessem o mesmo com seus próprios pertences. A fala fez a sister refletir. Mais calma, Milena passou a questionar a própria atitude e admitiu que não se sentia bem com a bagunça que havia causado.

“Eu sou melhor que isso”, afirmou a recreadora infantil, concordando com o conselho da jornalista. Pouco tempo depois, Milena voltou ao quarto e arrumou a cama de Alberto Cowboy, recolocando lençóis e roupas no lugar, encerrando o episódio de tensão após sua eliminação da Prova do Líder.

Leia mais

Imagem - Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram disputa de resistência

Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram disputa de resistência

Imagem - Prova de resistência desta quinta (12) vai definir o novo líder do BBB26; confira a dinâmica da semana

Prova de resistência desta quinta (12) vai definir o novo líder do BBB26; confira a dinâmica da semana

Imagem - Sol Vega quebra o silêncio e fala em manipulação após expulsão do BBB 26

Sol Vega quebra o silêncio e fala em manipulação após expulsão do BBB 26

Tags:

Bbb tv Globo Reality Show bbb 26 Bbb26 Alberto Cowboy bbb 2026 Prova do Líder Prova de Resistência Milena tia Milena

Mais recentes

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (13 de fevereiro): como os signos podem atrair sucesso profissional e ganhos estratégicos

Cor e número da sorte de hoje (13 de fevereiro): como os signos podem atrair sucesso profissional e ganhos estratégicos
Imagem - Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram disputa de resistência

Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram disputa de resistência
Imagem - Sexta-feira 13: o dia em que intuição e coragem revelam o que estava escondido

Sexta-feira 13: o dia em que intuição e coragem revelam o que estava escondido

MAIS LIDAS

Imagem - O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)
01

O período mais difícil chega ao fim para este signo após o dia de amanhã (13 de fevereiro)

Imagem - Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona
02

Menino de 14 anos vence maior concurso de fotografia usando câmera mais velha que ele e emociona

Imagem - Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador
03

Mulher denuncia estupro em banheiro químico durante Carnaval de Salvador

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)
04

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa nos principais circuitos nesta sexta (13)