BBB 26

Revoltada, Milena bagunça cama e suja roupas de Cowboy após eliminação da Prova do Líder do BBB 26

Sister se arrependeu da atitude pouco depois e recolocou as coisas no lugar

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:36

Milena se 'vingou' após ser eliminada da Prova do Líder por Alberto Cowboy Crédito: Reprodução/Globo

Eliminada da 5ª Prova do Líder do BBB 26 na manhã desta sexta-feira (13), Milena Lages protagonizou um momento de revolta ao retornar para a casa. Escolhida por Alberto Cowboy em uma rodada eliminatória da dinâmica de resistência, a sister descontou a frustração nos pertences do brother ao desarrumar e sujar a cama dele no Quarto Sonho de Voar.

A recreadora infantil foi a sexta participante eliminada da Prova do Líder, após resistir por mais de 8 horas e 11 minutos na plataforma giratória. Ao ser retirada da disputa por decisão do Veterano, Milena demonstrou irritação imediata. Ainda na área externa, reclamou da escolha do brother e chegou a disparar: “Eu te odeio, Cowboy”, inconformada com o fim de sua participação na prova.

Milena do 'BBB 26' tem uma irmã gêmea 1 de 12

Antes de ir ao quarto, Milena se encontrou com Ana Paula Renault no banheiro. A jornalista sugeriu que a sister se limpasse após deixar a dinâmica, mas Milena ignorou o conselho e passou a questionar onde ficava a cama de Cowboy. “Ele tirou minha oportunidade de tentar, ele me paga”, afirmou, dizendo que não iria se limpar e que iria sujar as coisas do brother.

Bagunça e provocações no quarto

Ao entrar no Quarto Sonho de Voar, Milena procurou a cama de Cowboy e começou a retirar edredom e lençóis, além de espalhar roupas e meias do participante. A sister sujou os pertences e fez provocações enquanto mexia nos objetos pessoais do rival. “Tá achando que tá mexendo com quem?”, disparou. Em outro momento, afirmou que o chinelo branco do brother “ia ficar cheio de gosma”.

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26) 1 de 23

Em meio à crise, Milena chorou e desabafou sobre a decisão que a tirou da prova. Ela reclamou que vinha conseguindo resistir bem e questionou por que havia sido escolhida, citando que Cowboy havia discutido anteriormente com outros participantes. Para a sister, a eliminação foi interpretada como perseguição dentro do jogo.

Reflexão e mudança de atitude

Após a explosão inicial, Ana Paula Renault tentou conter a situação e alertou Milena sobre as consequências do ato, lembrando que ela não gostaria que fizessem o mesmo com seus próprios pertences. A fala fez a sister refletir. Mais calma, Milena passou a questionar a própria atitude e admitiu que não se sentia bem com a bagunça que havia causado.