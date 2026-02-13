BBB 26

Quem venceu a Prova do Líder do BBB 26? Participantes encaram disputa de resistência

Competição definirá o próximo líder do reality show; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10:21

Prova do Líder do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

A 5ª Prova do Líder de resistência do BBB 26 ultrapassou 12 horas de duração na manhã desta sexta-feira (13). A disputa teve início às 23h03 de quinta-feira (12) e segue exigindo resistência física e concentração dos participantes, que permanecem sobre plataformas giratórias em uma dinâmica que mistura sorte, estratégia e resistência.

Quem já foi eliminado da disputa?

A primeira participante a deixar a prova foi Chaiany Andrade, eliminada ainda durante o programa ao vivo. Na rodada inicial, Marciele Albuquerque foi sorteada como a primeira mestre e, após lançar o dado, precisou indicar quem sairia da competição. Questionada pelo apresentador, ela escolheu Chaiany, encerrando a participação da sister logo no começo da dinâmica.

Em seguida, Edilson Capetinha foi o segundo eliminado da noite. Logo depois, Ana Paula Renault não resistiu à prova e deixou a plataforma. Ainda durante a madrugada, Solange Couto também abandonou a disputa, reduzindo gradualmente o número de participantes na resistência.

Com o avanço da prova, as eliminações passaram a ocorrer por decisão direta dos mestres das rodadas. Maxiane Rodrigues optou por retirar Leandro da competição. Por volta das 7h15 da manhã, Milena também foi eliminada, desta vez por escolha de Alberto Cowboy. Já nas horas seguintes, foi a vez de Babu Santana deixar a prova após resistir por 8 horas e 45 minutos.

No fim da manhã desta sexta-feira (13), Maxiane escolheu Juliano Floss para ser o 8º eliminado. Pouco depois, Marciele deixou a plataforma giratória, seguida por Maxiane.

Quem segue na Prova do Líder

Após a saída de Juliano Floss, nove participantes continuam firmes na disputa pela liderança da semana. Seguem na prova: Alberto Cowboy, Breno, Gabriela, Jonas Sulzbach, Jordana, Marcelo e Samira.

Regras da dinâmica de resistência

Durante a transmissão ao vivo, Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da prova. Os competidores precisam ocupar seis plataformas, enquanto um deles assume o papel de mestre da rodada. Esse participante tem a missão de indicar o próximo mestre, definir um castigado e escolher quem será eliminado nas rodadas decisivas. O apresentador também fez um alerta direto aos confinados para que não durmam e não façam necessidades durante a dinâmica.

Como será a fase final e o desempate

Tadeu Schmidt também detalhou o que acontece quando restarem apenas três participantes na disputa. Nesse momento, a mecânica dos dados será encerrada e cada jogador permanecerá em sua posição, enquanto as plataformas continuam girando. Caso a prova não termine até o programa ao vivo desta sexta-feira (13), haverá uma dinâmica de desempate.