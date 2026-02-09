Acesse sua conta
Show da turnê de Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão chega a Salvador em dezembro

Vendas gerais serão iniciadas nesta quarta-feira (11)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 23:29

Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão
Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão Crédito: Divulgação

No dia 19 de dezembro, os amantes do samba têm um encontro marcado com Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão na capital baiana. Salvador é uma das cidades escolhidas para receber o show do projeto O Maior Encontro do Samba, que reúne grandes nomes do gênero. Os ingressos variam entre R$ 72,50 e R$ 890 e poderão ser adquiridos a partir desta quarta-feira (11) pelo público geral.

A pré-venda teve início no último domingo (8), exclusiva para clientes do Itaú, com 15% de desconto e parcelamento em até três vezes sem juros. As vendas gerais começam às 12h desta quarta-feira na plataforma Eventim ou na bilheteria da Loja Pida, no Salvador Shopping. A estreia do projeto acontece no dia 6 de junho, no Rio de Janeiro.

Veja valores dos ingressos e mapa da festa

Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão por Divulgação
Valores dos ingressos por Reprodução
Mapa da festa por Reprodução
1 de 3
Alcione, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão por Divulgação

O local escolhido para a abertura da turnê é o Maracanã. Já em Salvador, cidade que receberá o encerramento, o evento será realizado na Arena Fonte Nova. Ao todo, sete capitais brasileiras foram selecionadas para receber a turnê Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão – O Maior Encontro do Samba.

Cada cidade contará com uma participação especial. Em Salvador, o convidado será o sambista Martinho da Vila. “Encontrar essa galera aqui é festa. Vai ser um show que vai dar prazer”, comentou a eterna Marrom.

Com direção musical de Pretinho da Serrinha, o espetáculo reunirá, pela primeira vez, os três artistas no palco ao mesmo tempo, em uma única turnê. Os ícones do samba dividirão os vocais em canções que marcaram suas trajetórias e em clássicos que atravessam gerações, celebrando coletivamente a música brasileira.

