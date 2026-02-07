LUTO NA MÚSICA

Morre aos 77 anos Fred Smith, baixista do Television e nome marcante do punk

Músico participou de álbuns históricos da banda e também integrou o Blondie antes de se firmar na cena punk e pós-punk dos EUA

Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 10:16

Fred Smith Crédito: Reprodução

Fred Smith, baixista conhecido por sua passagem pela banda Television, morreu na última quinta-feira (5), aos 77 anos. A informação foi divulgada pelo próprio grupo, que não detalhou a causa da morte, limitando-se a informar que o músico enfrentava problemas de saúde há alguns anos.

Smith iniciou sua trajetória musical em Nova York, em 1974, ao integrar a banda Angel and the Snake. Ainda naquele ano, o grupo adotou o nome Blondie, liderado por Debbie Harry.

Pouco tempo depois, em 1975, ele deixou a formação para se juntar ao Television, substituindo Richard Hell, integrante da banda desde sua criação, em 1973.

O Television se tornaria uma das formações mais influentes da cena punk e pós-punk dos Estados Unidos. Com Smith no baixo, o grupo lançou discos que se tornaram referência do gênero, como Marquee Moon (1977) e Adventure (1978).

Mesmo após o fim da banda, em 1978, Smith manteve parceria com antigos colegas, colaborando em projetos e trabalhos solo dos músicos. Em 1992, ele voltou a tocar com o Television quando o grupo se reuniu para novas turnês.