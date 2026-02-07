Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre aos 77 anos Fred Smith, baixista do Television e nome marcante do punk

Músico participou de álbuns históricos da banda e também integrou o Blondie antes de se firmar na cena punk e pós-punk dos EUA

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 10:16

Fred Smith
Fred Smith Crédito: Reprodução

Fred Smith, baixista conhecido por sua passagem pela banda Television, morreu na última quinta-feira (5), aos 77 anos. A informação foi divulgada pelo próprio grupo, que não detalhou a causa da morte, limitando-se a informar que o músico enfrentava problemas de saúde há alguns anos.

Smith iniciou sua trajetória musical em Nova York, em 1974, ao integrar a banda Angel and the Snake. Ainda naquele ano, o grupo adotou o nome Blondie, liderado por Debbie Harry.

Pouco tempo depois, em 1975, ele deixou a formação para se juntar ao Television, substituindo Richard Hell, integrante da banda desde sua criação, em 1973.

O Television se tornaria uma das formações mais influentes da cena punk e pós-punk dos Estados Unidos. Com Smith no baixo, o grupo lançou discos que se tornaram referência do gênero, como Marquee Moon (1977) e Adventure (1978).

Mesmo após o fim da banda, em 1978, Smith manteve parceria com antigos colegas, colaborando em projetos e trabalhos solo dos músicos. Em 1992, ele voltou a tocar com o Television quando o grupo se reuniu para novas turnês.

Nos últimos anos, o baixista vivia em Nova York ao lado da esposa, Paula Cereghino. Desde 1999, o casal também se dedicava à produção de vinhos artesanais.

Mais recentes

Imagem - Estreia de Ivete em bloco de SP leva mais de 1,2 milhão de pessoas às ruas

Estreia de Ivete em bloco de SP leva mais de 1,2 milhão de pessoas às ruas
Imagem - Talento baiano, DJ Pedro Chamusca abre apresentação de Ivete no Pré-Carnaval de São Paulo

Talento baiano, DJ Pedro Chamusca abre apresentação de Ivete no Pré-Carnaval de São Paulo
Imagem - Semana do Cinema tem ingressos de R$ 10

Semana do Cinema tem ingressos de R$ 10

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens