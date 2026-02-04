Acesse sua conta
Workshop apresenta fundamentos da Kabbalah em Salvador

Encontro do Kabbalah Center Brasil propõe aplicar a sabedoria milenar ao desenvolvimento pessoal e à prosperidade

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:34

“Os Segredos da Kabbalah para uma Vida Ilimitada” é o tema do workshop que o Kabbalah Center Brasil realiza em Salvador pela primeira vez, dentro da programação do projeto Tour Limitless, que percorre diversas cidades brasileiras. O encontro acontece no próximo domingo (8), das 10h às 12h, no Hotel Golden Park Salvador, na Pituba. A inscrição custa R$ 72 e pode ser feita pelo site oficial da instituição. Todo o valor arrecadado é destinado a iniciativas educacionais desenvolvidas pelo centro.

O conteúdo do workshop será apresentado de forma simples e didática, com exemplos práticos para aplicação no cotidiano. A condução ficará a cargo do professor João Yosef Torres, conselheiro do Kabbalah Center Brasil, palestrante e mentor de executivos. Formado em Direito e Relações Internacionais, com MBA em Gestão Empresarial, ele também é fundador da Mais Diversidade, da Happiness360 e do Instituto +Diversidade, dedicando-se há mais de duas décadas à transformação da cultura organizacional, com foco em inclusão, felicidade e consciência aplicada ao trabalho.

O evento tem como proposta apresentar a Kabbalah como uma sabedoria espiritual milenar de aplicação prática, voltada ao autoconhecimento, ao desenvolvimento da clareza para a tomada de decisões, à definição de objetivos e propósitos e à eliminação de padrões de comportamento que dificultam avanços na vida pessoal e profissional.

Kabbalah despertou o interesse de artistas e personalidades

O Kabbalah Center Brasil é uma instituição sem fins lucrativos, com sede em São Paulo, que desenvolve cursos, formações e encontros baseados nos ensinamentos da Kabbalah. O estudo não possui caráter religioso, sendo aberto a pessoas de diferentes crenças e idades, sem necessidade de conhecimento prévio sobre o tema.

Nos últimos anos, a Kabbalah ganhou maior visibilidade ao despertar o interesse de artistas e personalidades internacionais e brasileiras, como Madonna, Harry Styles, Demi Moore, Ariana Grande, Leonardo di Caprio, Marina Lima e Paulo Ricardo, o que contribuiu para ampliar a curiosidade do público em geral. Ainda assim, trata-se de um conhecimento acessível, com literatura traduzida para o português, incluindo o Zohar, considerado seu principal livro, originalmente escrito em hebraico e aramaico. 

SERVIÇO

Os Segredos da Kabbalah para uma Vida Ilimitada

Data: 8 de fevereiro de 2026 (domingo)

Horário: 10h às 12h

Local: Hotel Golden Park Salvador – Av. Manoel Dias da Silva, 979, Pituba, Salvador – BA

Valor: R$ 72,00

Inscrições: aqui 

Vagas limitadas

