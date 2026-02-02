Acesse sua conta
K-pop acelera novo boom turístico e coloca a Coreia do Sul no topo do interesse dos brasileiros

Impulsionado pela música sul-coreana, destino registra aumento na procura por cultura, gastronomia, história e experiências urbanas contemporâneas

  • Márcia Luz

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:53

Coreia do Sul
Crescimento do turismo na Coreia do Sul consolida o país como um dos destinos asiáticos que mais atraem visitantes Crédito: Kampon | Shutterstock

Entre os anos de 2023 e 2024, o número de brasileiros visitando a Coreia do Sul aumentou de 22 mil para 30 mil, de acordo com estatísticas de Lawrence Reinisch, representante do turismo sul-coreano no Brasil. Os dados, que foram divulgados pelo site especializado Brasilturis, devem ganhar atualização agora em 2026, quando a procura pelo destino já demonstra crescimento após o anúncio do retorno do grupo BTS aos palcos, iniciando apresentações por Seul, em março.

A movimentação do turismo gerada pelo soft power sul-coreano já vinha se intensificando, inspirada pelos K-dramas e pelo K-pop, e, ao que tudo indica, o crescimento é progressivo, com produções e atos culturais influenciando diretamente a atividade turística do país asiático. Dado recente da Quickly Travel, agência especializada em destinos do Oriente e um dos braços do JTB Group, gigante do turismo da Ásia, indicou incremento de 20% na procura por viagens para a Coreia do Sul no último ano. O aumento também foi confirmado pela Capital Marketing, que representa o Brasil na Korea Tourism Organization (KTO). Com o anúncio da turnê do grupo sul-coreano, os novos dados apontam elevação global nas consultas de viagem de 155% para Seul e de 2.375% para Busan.

Turismo na Coreia do Sul

Se os K-dramas e o K-pop despertam o interesse dos turistas que desejam conhecer pessoalmente os lugares que servem de cenários para as produções ou ver seus artistas prediletos e até visitar locais frequentados por eles, ao chegar lá é impossível não se encantar com os lugares históricos e a convivência harmoniosa entre os aspectos tecnológicos e contemporâneos de Seul e as tradições da cultura ancestral presentes no dia a dia do país. A experiência se torna ainda mais rica com a imersão na gastronomia e com a visita a outras cidades, a exemplo de Busan.

Conhecer hábitos culturais é sinal de respeito

Se você está no grupo das pessoas que vão aumentar as estatísticas de turismo da Coreia em 2026, então precisa conhecer alguns detalhes importantes sobre cultura e hábitos do povo coreano antes de embarcar. De olho aqui:

• Não toque nas pessoas. Ao ser apresentado a alguém, faça uma leve inclinação como forma respeitosa de saudação;

• Hierarquia importa na Coreia, e muito. Respeite e reverencie os mais velhos e as pessoas com mais autoridade;

• Aprender algumas palavras em coreano vai ajudar na comunicação, muito mais do que tentar falar em inglês por lá. O povo coreano tem um carinho especial por quem valoriza seu idioma, mesmo falando poucas palavras e expressões;

• Prefira sempre utilizar saudações formais, como Annyeonghaseyo (olá) e Gamsahamnida (obrigado). Isso demonstra respeito;

• Ao utilizar o jeotgarak, os talheres tradicionais da Coreia, jamais deixe-os em pé no arroz, pois isso indica um ato fúnebre;

• Ao entrar em casas e templos, tire os sapatos;

• Seja pontual. Lá as pessoas não se atrasam, e os compromissos acontecem no horário marcado;

• Beber em público é tido como um ato inadequado. Evite ao máximo;

• Não tire fotos sem a permissão das pessoas. O povo coreano é reservado e, além disso, não é adequado tratar as pessoas como objeto de curiosidade exótica;

• Escolha usar roupas discretas e, para as mulheres, evite deixar os ombros à mostra.

IMPORTANTE

Para visitar a Coreia do Sul não é preciso ter visto; porém, é exigido o K-ETA (Permissão Eletrônica de Viagem). Para a emissão desta documentação online, é preciso, pelo menos, 72 horas de antecedência da viagem. Atenção: o governo sul-coreano orienta fazer a solicitação somente no site oficial: www.k-eta.go.kr.

O que é preciso para obter o K-ETA:

– Passaporte válido por pelo menos seis meses;

– Informações de viagem (datas de chegada e partida, endereço onde vai se hospedar na Coreia do Sul);

– Informações pessoais (nome, data de nascimento, nacionalidade);

– Taxa de solicitação (aproximadamente 10.000 wons ou 8 euros).

Passagem comprada? Saiba o que incluir no roteiro de viagem:

• Palácio Real Gyeongbokgung: o maior palácio da Coreia do Sul, com arquitetura imponente e o famoso ritual de troca da guarda;

• Changdeokgung: tombado como Patrimônio Mundial da UNESCO, é famoso por seu jardim secreto;

• Myeongdong: bairro em Seul conhecido pela agitação de lojas, restaurantes e vida noturna intensa;

• Bukchon Hanok Village: vilarejo tradicional com casas antigas e ruas estreitas. A recomendação é clara: pode visitar, mas nada de barulho para não incomodar os moradores;

• Dongdaemun Design Plaza: museu de design e arquitetura futurista, projetado por Zaha Hadid;

• N Seoul Tower: um dos pontos emblemáticos de Seul e uma das imagens mais recorrentes nos K-dramas. A torre oferece vista panorâmica da cidade e pode ser avistada de vários pontos diferentes;

• Cheonggyecheon Stream: ir a Seul e não conhecer o famoso riacho restaurado, com áreas verdes e trilhas, é deixar de viver a sua própria cena de K-drama;

• Lotte World: complexo de lazer com diversas atrações indoor e outdoor. Também conhecido pela Lotte World Tower, que possui, no 118º andar, o pavimento de vidro mais alto do mundo.

