K-pop acelera novo boom turístico e coloca a Coreia do Sul no topo do interesse dos brasileiros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Márcia Luz
Gabriela Cruz
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:53
Entre os anos de 2023 e 2024, o número de brasileiros visitando a Coreia do Sul aumentou de 22 mil para 30 mil, de acordo com estatísticas de Lawrence Reinisch, representante do turismo sul-coreano no Brasil. Os dados, que foram divulgados pelo site especializado Brasilturis, devem ganhar atualização agora em 2026, quando a procura pelo destino já demonstra crescimento após o anúncio do retorno do grupo BTS aos palcos, iniciando apresentações por Seul, em março.
A movimentação do turismo gerada pelo soft power sul-coreano já vinha se intensificando, inspirada pelos K-dramas e pelo K-pop, e, ao que tudo indica, o crescimento é progressivo, com produções e atos culturais influenciando diretamente a atividade turística do país asiático. Dado recente da Quickly Travel, agência especializada em destinos do Oriente e um dos braços do JTB Group, gigante do turismo da Ásia, indicou incremento de 20% na procura por viagens para a Coreia do Sul no último ano. O aumento também foi confirmado pela Capital Marketing, que representa o Brasil na Korea Tourism Organization (KTO). Com o anúncio da turnê do grupo sul-coreano, os novos dados apontam elevação global nas consultas de viagem de 155% para Seul e de 2.375% para Busan.
Turismo na Coreia do Sul
Se os K-dramas e o K-pop despertam o interesse dos turistas que desejam conhecer pessoalmente os lugares que servem de cenários para as produções ou ver seus artistas prediletos e até visitar locais frequentados por eles, ao chegar lá é impossível não se encantar com os lugares históricos e a convivência harmoniosa entre os aspectos tecnológicos e contemporâneos de Seul e as tradições da cultura ancestral presentes no dia a dia do país. A experiência se torna ainda mais rica com a imersão na gastronomia e com a visita a outras cidades, a exemplo de Busan.
Se você está no grupo das pessoas que vão aumentar as estatísticas de turismo da Coreia em 2026, então precisa conhecer alguns detalhes importantes sobre cultura e hábitos do povo coreano antes de embarcar. De olho aqui:
• Não toque nas pessoas. Ao ser apresentado a alguém, faça uma leve inclinação como forma respeitosa de saudação;
• Hierarquia importa na Coreia, e muito. Respeite e reverencie os mais velhos e as pessoas com mais autoridade;
• Aprender algumas palavras em coreano vai ajudar na comunicação, muito mais do que tentar falar em inglês por lá. O povo coreano tem um carinho especial por quem valoriza seu idioma, mesmo falando poucas palavras e expressões;
• Prefira sempre utilizar saudações formais, como Annyeonghaseyo (olá) e Gamsahamnida (obrigado). Isso demonstra respeito;
• Ao utilizar o jeotgarak, os talheres tradicionais da Coreia, jamais deixe-os em pé no arroz, pois isso indica um ato fúnebre;
• Ao entrar em casas e templos, tire os sapatos;
• Seja pontual. Lá as pessoas não se atrasam, e os compromissos acontecem no horário marcado;
• Beber em público é tido como um ato inadequado. Evite ao máximo;
• Não tire fotos sem a permissão das pessoas. O povo coreano é reservado e, além disso, não é adequado tratar as pessoas como objeto de curiosidade exótica;
• Escolha usar roupas discretas e, para as mulheres, evite deixar os ombros à mostra.
Para visitar a Coreia do Sul não é preciso ter visto; porém, é exigido o K-ETA (Permissão Eletrônica de Viagem). Para a emissão desta documentação online, é preciso, pelo menos, 72 horas de antecedência da viagem. Atenção: o governo sul-coreano orienta fazer a solicitação somente no site oficial: www.k-eta.go.kr.
O que é preciso para obter o K-ETA:
– Passaporte válido por pelo menos seis meses;
– Informações de viagem (datas de chegada e partida, endereço onde vai se hospedar na Coreia do Sul);
– Informações pessoais (nome, data de nascimento, nacionalidade);
– Taxa de solicitação (aproximadamente 10.000 wons ou 8 euros).
Passagem comprada? Saiba o que incluir no roteiro de viagem:
• Palácio Real Gyeongbokgung: o maior palácio da Coreia do Sul, com arquitetura imponente e o famoso ritual de troca da guarda;
• Changdeokgung: tombado como Patrimônio Mundial da UNESCO, é famoso por seu jardim secreto;
• Myeongdong: bairro em Seul conhecido pela agitação de lojas, restaurantes e vida noturna intensa;
• Bukchon Hanok Village: vilarejo tradicional com casas antigas e ruas estreitas. A recomendação é clara: pode visitar, mas nada de barulho para não incomodar os moradores;
• Dongdaemun Design Plaza: museu de design e arquitetura futurista, projetado por Zaha Hadid;
• N Seoul Tower: um dos pontos emblemáticos de Seul e uma das imagens mais recorrentes nos K-dramas. A torre oferece vista panorâmica da cidade e pode ser avistada de vários pontos diferentes;
• Cheonggyecheon Stream: ir a Seul e não conhecer o famoso riacho restaurado, com áreas verdes e trilhas, é deixar de viver a sua própria cena de K-drama;
• Lotte World: complexo de lazer com diversas atrações indoor e outdoor. Também conhecido pela Lotte World Tower, que possui, no 118º andar, o pavimento de vidro mais alto do mundo.