OSCAR DA MÚSICA

Grammy 2026: confira horário, onde assistir e shows confirmados

Dois baianos são os únicos representantes brasileiros na disputa

Monique Lobo

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 16:18

gramofone Crédito: Divulgação

Considerada a maior premiação da música, a cerimônia do Grammy acontece neste domingo (1º), na Arena Crypto, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento tem início às 21h30 (horário de Brasília), e tem transmissão tanto pela TV quanto pelo streaming.

Na TV, a cerimônia vai ser exibida pelo canal por assinatura TNT. Lá, a transmissão começa 15 minutos antes do início oficial. Já por streaming, o Grammy vai ser exibido pela plataforma HBO Max.

Quem não tiver acesso aos dois, pode acompanhar os vencedores e parte dos discursos nas redes sociais oficiais do evento no Instagram, X e YouTube.

Apresentações

A noite da música tem uma programação de peso. Artistas como Lady Gaga, Bruno Mars e Justin Bieber vão se apresentar na noite.

Confira a lista de shows confirmados:

Lady Gaga

Bruno Mars

Justin Bieber

Addison Rae

KATSEYE

Lola Young

Olivia Dean

Clipse & Pharrell Williams

Sabrina Carpenter

Sombr

The Marías

Brasileiros na disputa