Climão no BBB 26: briga entre Samira e Marciele termina em xingamentos após fofoca

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 15:13
Clima tenso entre os "brothers". Na madrugada deste domingo (1º), Marciele e Samira tiveram uma conversa tensa que descambou para xingamentos no Big Brother Brasil 26. Tudo começou com uma fofoca feita por Sol Vega com comentários da gaúcha sobre Brigido. A cunhã fez um alerta para a parceira de jogo: "Não fica fazendo isso. Senão fica parecendo que você está querendo que votem no Brigido. O tom que ela passou é como se você estivesse querendo influenciar".
Samira não gostou da informação que recebeu e questionou a colega: "Ela falou isso para quem? Falei que o Brigido é um menino bom". A gaúcha seguiu tentando arrancar o nome da pessoa para quem Sol falou sobre ela, mas a paraense não quis falar. "Não posso falar, estou te alertando".
Inconformada, Samira ameaçou falar com Sol sobre a fofoca. Marciele interviu afirmando que se a loira fosse falar alguma coisa, ela poderia ser prejudicada. "Para de pegar as coisas para ti, quando for para ti, as pessoas vão jogar na sua cara. Evita dar opinião para quem você não tem confiança e certeza", acrescentou.
Momento de tensão entre Samira e Marciele
Não foi o suficiente para acalmar os ânimos de Samira, que acabou reclamando de receber as informações incompletas. "Tu vem e me traz um negócio, é sempre assim... Como se eu tivesse falado", falou com o olho marejado. "Já vai chorar?", perguntou a paraense. "Se eu quiser eu choro. É o jeito que eu sou, que saco. Se liga, garota", rebateu a gaúcha, que saiu do quarto.
Na área externa, Samira soltou os cachorros em cima de Marciele. Em conversa com Breno, ela falou que a cunhã tentou podá-la. "Ninguém fala assim comigo! Vai me podar? Tô falando sério, vai se fo..., se lasque, vaga...", disparou.
Já no quarto do Líder, Marciele desabafou com Maxiane, Jordana e Sarah sobre a conversa com a gaúcha. "Eu desisto da Samira", falou a paraense. Maxiane completou: "Eu acho que ela está querendo procurar algum embate, alguma coisa".