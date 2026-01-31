XIIII

BBB 26: Juliano Floss atende Big Fone e Jonas é mandado direto para o Paredão, sem direito a bate-volta

Ligação decisiva reuniu três brothers e terminou com indicação sem chance de Bate e Volta

Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 23:03

Juliano Floss atendeu o Big Fone Crédito: Reprodução

A dinâmica do Big Fone voltou a mexer com o jogo do BBB 26 na noite deste sábado (31). A terceira ligação da semana foi atendida por Juliano, que se juntou a Babu e Marcelo, responsáveis pelos toques anteriores do telefone, para tomar uma decisão ao vivo que teve impacto direto na formação do Paredão.

Com a última chamada atendida, os três participantes precisaram se reunir no Confessionário e chegar a um consenso sobre uma indicação direta à berlinda. A regra já havia sido explicada por Tadeu Schmidt, e não deixava margem para dúvida, apenas um nome seria escolhido, sem direito à Prova Bate e Volta.

Jonas Sulzbach 1 de 28

Após conversas e avaliação do cenário do jogo, o trio decidiu indicar Jonas ao Paredão. A escolha colocou o brother diretamente na votação do público e confirmou o peso da dinâmica do Big Fone nesta semana, que concentrou poder nas mãos de poucos jogadores e interferiu no andamento das provas.

Com a indicação, Jonas passou a integrar o Paredão triplo que será oficialmente fechado neste domingo (1), aumentando a expectativa para os próximos movimentos dentro da casa do Big Brother Brasil 26.

Além da tensão provocada pelo Big Fone, o sábado também teve a Prova do Anjo, vencida por Sarah após mais de três horas de disputa. Com o colar em mãos, ela poderá imunizar um participante na formação do Paredão. Existe ainda a possibilidade de abrir mão do presente tradicional da prova para conceder uma segunda imunidade, o que pode mudar completamente o desfecho da semana.