45 ANOS

Bell Marques lembra passado doloroso e chora ao falar da esposa: 'Comprava roupa pra mim quando eu não tinha o que vestir'

Cantor recorda dificuldades financeiras, declarações de amor e recebe homenagens da família neste sábado (31)

Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 21:16

Bell Marques Crédito: Reprodução

Bell Marques comemorou neste sábado (31) os 45 anos de casamento com Aninha Marques e não conteve a emoção ao relembrar os primeiros anos da relação. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor falou sobre a trajetória do casal, relembrou momentos difíceis e apareceu chorando ao destacar a parceria construída ao longo de mais de quatro décadas.

A data marca as Bodas de Rubi do casal, que oficializou a união em 31 de janeiro de 1981, na Igreja da Vitória, em Salvador. Ao recordar a cerimônia, Bell afirmou que foi naquele dia que “Deus colocou em minhas mãos o maior presente da minha vida”, referindo-se à esposa. Segundo ele, a cumplicidade e o apoio mútuo sempre foram a base do relacionamento.

Lancha de R$ 14 milhões de Bell Marques 1 de 14

Durante o depoimento, o artista relembrou o início da vida a dois e as dificuldades financeiras enfrentadas. Em um dos trechos mais emocionantes, declarou: “O nosso começo foi duro, amore, você sabe disso”, ao citar que Aninha esteve ao seu lado quando ele “não tinha quase nada”. Bell também mencionou noites sem dormir e períodos de incerteza profissional.

Em outro momento, o cantor destacou a confiança da esposa nos momentos em que ele próprio duvidava do futuro. “Você acreditou em mim quando eu mesmo duvidava. Acreditou nos meus sonhos e caminhou ao meu lado, sempre”, afirmou. Bell ainda contou que Aninha guardava dinheiro do lanche para presenteá-lo com roupas quando ele não tinha condições de comprá-las.

Ao final da homenagem, Bell se declarou à esposa com uma mensagem direta e carinhosa. “Amore, amore meu, amor da minha vida, eu te amo. PARABÉNS!!!”, escreveu.

A publicação gerou uma série de comentários emocionados da família. O filho Pipo Marques exaltou a história do casal e afirmou que se sente inspirado pela relação. “A história de vocês é linda, me sinto honrado de fazer parte dela! Chorei daqui e acho que sei a quem puxei ser manteiga derretida quando envolve pessoas que amamos. 45 anos não é pra qualquer casal, é uma meta que um dia quero conquistar graças ao amor de vocês!”, escreveu.

A namorada de Pipo, Mari Gonzalez, também deixou uma mensagem destacando o cuidado e a parceria entre Bell e Aninha. “É lindo de ver o amor e parceria de vocês, o quanto cuidam um do outro e de todos ao redor! Que Deus abençoe sempre esse amor e essa família amada!”, comentou.