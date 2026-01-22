Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:10
A confirmação de que Bell Marques vai ser avô trouxe novamente à tona uma curiosidade pouco lembrada sobre a família do cantor. O bebê que está a caminho, fruto do relacionamento de Pati Guerra com Rafa Marques, não será o primeiro neto de Bell. Na verdade, ele já é avô há mais de duas décadas.
Bell Marques
Isso porque Bell Marques é pai de três filhos, sendo a mais velha Rebeca Teixeira, nascida em 1979. A artista plástica é fruto de um relacionamento anterior ao casamento do cantor com Aninha Marques, oficializado em 1981. Diferente de Rafa, nascido em 1987, e Pipo Marques, de 1994, Rebeca sempre viveu longe dos holofotes.
A paternidade só foi descoberta e reconhecida oficialmente em 2003, quando Rebeca já tinha 24 anos. Na época, a informação foi confirmada pelo próprio Bell à imprensa. O reconhecimento trouxe uma surpresa adicional, o cantor descobriu naquele momento que também já era avô.
Quando a paternidade veio a público, Rebeca já era mãe de duas meninas, Íris, de 6 anos, e Elis, de 2. Com isso, Bell Marques desocbriu que, além de pai, era avô.
Casado há mais de quatro décadas com Aninha Marques, Bell costuma ter a imagem associada principalmente aos filhos Rafa e Pipo, que seguiram carreira musical e passaram a se apresentar juntos a partir de 2011. A existência da filha mais velha, no entanto, sempre foi tratada de forma discreta e raramente lembrada fora de reportagens pontuais.
Em 2024, ao completar 43 anos de casamento, Bell voltou a falar publicamente sobre a família ao homenagear Aninha nas redes sociais, reforçando a importância da união e dos filhos. A publicação, no entanto, não mencionou Rebeca, mantendo o padrão de discrição adotado ao longo dos anos.
Agora, com a gravidez anunciada por Pati Guerra, a história familiar voltou a despertar curiosidade. O bebê de Rafa será o terceiro neto de Bell Marques.