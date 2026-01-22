Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Internet surta ao descobrir que Bell Marques tem filha de 46 anos

Bell Marques será avô pela terceira vez

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:10

Bell Marques e a filha, Rebeca
Bell Marques e a filha, Rebeca Crédito: Reprodução

A confirmação de que Bell Marques vai ser avô trouxe novamente à tona uma curiosidade pouco lembrada sobre a família do cantor. O bebê que está a caminho, fruto do relacionamento de Pati Guerra com Rafa Marques, não será o primeiro neto de Bell. Na verdade, ele já é avô há mais de duas décadas.

Bell Marques

Bell Marques no Fortal por Reprodução
Bell Marques por Reprodução
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques no Fortal por Reprodução
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e os filhos, Rafa e Pipo Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e família por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques e família por Reprodução/Instagram
Bell Marques e a esposa, Ana Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
Bell Marques por Reprodução/Instagram
1 de 22
Bell Marques no Fortal por Reprodução

Isso porque Bell Marques é pai de três filhos, sendo a mais velha Rebeca Teixeira, nascida em 1979. A artista plástica é fruto de um relacionamento anterior ao casamento do cantor com Aninha Marques, oficializado em 1981. Diferente de Rafa, nascido em 1987, e Pipo Marques, de 1994, Rebeca sempre viveu longe dos holofotes.

A paternidade só foi descoberta e reconhecida oficialmente em 2003, quando Rebeca já tinha 24 anos. Na época, a informação foi confirmada pelo próprio Bell à imprensa. O reconhecimento trouxe uma surpresa adicional, o cantor descobriu naquele momento que também já era avô.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos

Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos

Imagem - ENQUETE: Vampirinha, a nova música de Ivete Sangalo, é boa ou ruim? Vote!

ENQUETE: Vampirinha, a nova música de Ivete Sangalo, é boa ou ruim? Vote!

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Quando a paternidade veio a público, Rebeca já era mãe de duas meninas, Íris, de 6 anos, e Elis, de 2. Com isso, Bell Marques desocbriu que, além de pai, era avô.

Casado há mais de quatro décadas com Aninha Marques, Bell costuma ter a imagem associada principalmente aos filhos Rafa e Pipo, que seguiram carreira musical e passaram a se apresentar juntos a partir de 2011. A existência da filha mais velha, no entanto, sempre foi tratada de forma discreta e raramente lembrada fora de reportagens pontuais.

Em 2024, ao completar 43 anos de casamento, Bell voltou a falar publicamente sobre a família ao homenagear Aninha nas redes sociais, reforçando a importância da união e dos filhos. A publicação, no entanto, não mencionou Rebeca, mantendo o padrão de discrição adotado ao longo dos anos.

Agora, com a gravidez anunciada por Pati Guerra, a história familiar voltou a despertar curiosidade. O bebê de Rafa será o terceiro neto de Bell Marques.

Tags:

Bell Marques

Mais recentes

Imagem - Ex-BBB se torna primeira indicada ao Oscar por participação em ‘O Agente Secreto’; saiba quem é

Ex-BBB se torna primeira indicada ao Oscar por participação em ‘O Agente Secreto’; saiba quem é
Imagem - Leonardo passa por cirurgia e esposa tranquiliza fãs após procedimento

Leonardo passa por cirurgia e esposa tranquiliza fãs após procedimento
Imagem - Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos

Ex-BBB 26, Pedro Henrique é levado amarrado a clínica psiquiátrica; veja fotos

MAIS LIDAS

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
01

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'
02

Ambulantes protestam em frente à antiga rodoviária: 'Governador, não somos cachorros, precisamos de sua atenção'

Imagem - Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia
03

Time de Guilherme Bellintani acerta a contratação de ex-xodó do Bahia

Imagem - Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia
04

Os signos sentem o peso das escolhas certas hoje (22 de janeiro) e percebem que agir com clareza muda completamente o rumo do dia