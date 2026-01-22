VOTE!

ENQUETE: Vampirinha, a nova música de Ivete Sangalo, é boa ou ruim? Vote!

Hit gerou polêmica nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 16:31

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

O lançamento da música Vampirinha, de Ivete Sangalo, aconteceu no Festival da Virada. No último dia do ano, a cantora lançou o hit que trabalhará neste Carnaval.

A música, que foi anunciada como uma "fuleiragem do verão", dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto uns amaram, classificaram a canção como "chiclete" e já começaram a dançar, outros criticaram a letra e chamaram de "baixo astral".