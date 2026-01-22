CHEIO DE PAZ

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Nutricionista investe em criação de animais e produção de alimentos no campo após mudança de rotina

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 12:41

Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação Crédito: Reprodução

Longe da cidade grande, Daniel Cady tem levado uma vida cercada por animais, plantações e uma rotina ligada diretamente à terra. O sítio onde ele mora, na Bahia, se tornou o centro de um projeto pessoal voltado à agrofloresta, à produção de alimentos e ao convívio diário com a natureza.

Na propriedade, Daniel convive com dois cães adotados, galinhas e três cavalos, cada um destinado a um dos filhos, Marcelinho, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7. Um dos animais foi adquirido recentemente e, segundo ele, rapidamente virou atração entre as crianças durante as visitas ao local.

Além dos bichos, o sítio abriga uma área de cultivo diversificada. Daniel planta verduras, legumes e cacau, consome ovos caipiras produzidos ali mesmo e também mantém a criação de abelhas. A ideia é que o espaço funcione como uma agrofloresta, modelo que busca integrar produção de alimentos e preservação ambiental.

Em vídeos publicados nas redes sociais, o nutricionista costuma mostrar detalhes da rotina no campo e falar sobre a importância do contato direto com a terra. Ele associa o cuidado com as plantações e os animais a uma forma de manter equilíbrio físico e emocional, com hábitos como acordar cedo, acompanhar os ciclos naturais e reduzir a dependência da vida urbana.