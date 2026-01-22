Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ouça a música que Alinne Rosa fez para Wagner Moura: 'Um baianinho gostoso'

Cantora baiana lança canção dedicada ao ator após período afastada dos holofotes por questões de saúde mental

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:25

Alinne Rosa homenageia Wagner Moura em nova música
Alinne Rosa homenageia Wagner Moura em nova música Crédito: Reprodução

Após um período de cerca de sete anos longe do ritmo intenso da carreira, Alinne Rosa voltou a se expressar artisticamente com uma música marcada por energia, afeto e reconhecimento. A cantora lançou uma canção em homenagem a Wagner Moura, celebrando a trajetória do ator baiano e sua relevância para a cultura brasileira.

A música surgiu como um gesto pessoal e simbólico. Durante o tempo em que esteve mais afastada dos palcos, Alinne enfrentou a depressão, condição que a levou a reduzir compromissos profissionais e priorizar o cuidado com a saúde mental. O retorno acontece de forma cuidadosa, com um trabalho que carrega intensidade emocional e identidade artística.

Alinne Rosa

Alinne Rosa por Reprodução
Alinne Rosa por Reprodução
Alinne Rosa e João por Reprodução
Alinne Rosa no comando do Bloco O Vale por Reprodução/Instagram
Anitta e Alinne Rosa fizeram 'guerra' de bumbum por Reprodução
Alinne Rosa e sua mãe, Valdinete Oliveira por Reprodução / Alô Alô Bahia
Alinne Rosa fez desabafo sobre sua saúde mental por Reprodução
Fabiana Justus e Alinne Rosa por Redes sociais
Look de Alinne Rosa para a apresentação nessa sexta-feira (9) no Carnaval de Salvador por Reprodução
A cantora Alinne Rosa por divulgação
Alinne Rosa por divulgação
Alinne Rosa surpresa com o beijo por DVD Cheiro de Amor
Daniela Mercury e Alinne Rosa por DVD Cheiro de Amor
undefined por Reprodução/Redes Sociais
1 de 14
Alinne Rosa por Reprodução

A homenagem a Wagner Moura se apoia na admiração pela carreira do ator e no impacto de sua obra, tanto no Brasil quanto no exterior. A canção aposta em uma sonoridade quente, com referências à força cultural da Bahia, território que conecta os dois artistas.

OUÇA A MÚSICA NO SPOTIFY

Alinne Rosa, conhecida por sua trajetória no axé e pela presença marcante nos palcos, tem usado a música como ferramenta de reconstrução pessoal e artística. O lançamento marca não apenas um tributo, mas também um novo momento em sua relação com a carreira, agora conduzida em outro ritmo e com mais atenção ao bem-estar.

Leia mais

Imagem - Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator e faz história pelo cinema brasileiro

Wagner Moura é indicado ao Oscar de Melhor Ator e faz história pelo cinema brasileiro

Imagem - Por que Wagner Moura virou um fenômeno global com O Agente Secreto

Por que Wagner Moura virou um fenômeno global com O Agente Secreto

Imagem - Do sertão da Bahia ao Globo de Ouro, conheça a vida fora dos holofotes de Wagner Moura

Do sertão da Bahia ao Globo de Ouro, conheça a vida fora dos holofotes de Wagner Moura

Tags:

Alinne Rosa Wagner Moura

Mais recentes

Imagem - Wagner Moura é o 1ª brasileiro indicado a Melhor Ator: Veja recordes do Oscar 2026

Wagner Moura é o 1ª brasileiro indicado a Melhor Ator: Veja recordes do Oscar 2026
Imagem - Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 de melhor filme

Saiba onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2026 de melhor filme
Imagem - Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado ao inédito prêmio de Melhor Direção de Elenco

Oscar 2026: O Agente Secreto é indicado ao inédito prêmio de Melhor Direção de Elenco

MAIS LIDAS

Imagem - Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia
01

Funcionário é preso por matar empresária após buscá-la em rodoviária na Bahia

Imagem - O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme
02

O Agente Secreto é indicado ao Oscar de Melhor Filme

Imagem - Adolpho Veloso é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; conheça
03

Adolpho Veloso é indicado ao Oscar 2026 de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; conheça

Imagem - Quem é Sérgio Nahas, empresário condenado por matar a esposa e preso em Praia do Forte após 23 anos
04

Quem é Sérgio Nahas, empresário condenado por matar a esposa e preso em Praia do Forte após 23 anos