Ouça a música que Alinne Rosa fez para Wagner Moura: 'Um baianinho gostoso'

Fernanda Varela
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:25
Após um período de cerca de sete anos longe do ritmo intenso da carreira, Alinne Rosa voltou a se expressar artisticamente com uma música marcada por energia, afeto e reconhecimento. A cantora lançou uma canção em homenagem a Wagner Moura, celebrando a trajetória do ator baiano e sua relevância para a cultura brasileira.
A música surgiu como um gesto pessoal e simbólico. Durante o tempo em que esteve mais afastada dos palcos, Alinne enfrentou a depressão, condição que a levou a reduzir compromissos profissionais e priorizar o cuidado com a saúde mental. O retorno acontece de forma cuidadosa, com um trabalho que carrega intensidade emocional e identidade artística.
Alinne Rosa
A homenagem a Wagner Moura se apoia na admiração pela carreira do ator e no impacto de sua obra, tanto no Brasil quanto no exterior. A canção aposta em uma sonoridade quente, com referências à força cultural da Bahia, território que conecta os dois artistas.
Alinne Rosa, conhecida por sua trajetória no axé e pela presença marcante nos palcos, tem usado a música como ferramenta de reconstrução pessoal e artística. O lançamento marca não apenas um tributo, mas também um novo momento em sua relação com a carreira, agora conduzida em outro ritmo e com mais atenção ao bem-estar.