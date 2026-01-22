TEM O MOLHO

Ouça a música que Alinne Rosa fez para Wagner Moura: 'Um baianinho gostoso'

Cantora baiana lança canção dedicada ao ator após período afastada dos holofotes por questões de saúde mental

Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:25

Alinne Rosa homenageia Wagner Moura em nova música Crédito: Reprodução

Após um período de cerca de sete anos longe do ritmo intenso da carreira, Alinne Rosa voltou a se expressar artisticamente com uma música marcada por energia, afeto e reconhecimento. A cantora lançou uma canção em homenagem a Wagner Moura, celebrando a trajetória do ator baiano e sua relevância para a cultura brasileira.

A música surgiu como um gesto pessoal e simbólico. Durante o tempo em que esteve mais afastada dos palcos, Alinne enfrentou a depressão, condição que a levou a reduzir compromissos profissionais e priorizar o cuidado com a saúde mental. O retorno acontece de forma cuidadosa, com um trabalho que carrega intensidade emocional e identidade artística.

A homenagem a Wagner Moura se apoia na admiração pela carreira do ator e no impacto de sua obra, tanto no Brasil quanto no exterior. A canção aposta em uma sonoridade quente, com referências à força cultural da Bahia, território que conecta os dois artistas.