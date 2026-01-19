Acesse sua conta
Por que Wagner Moura virou um fenômeno global com O Agente Secreto

Trata-se, obviamente, de um ator talentoso, dedicado, vibrante e arrojado e jamais se acomodou em zonas de conforto

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 11:00

Wagner Moura no Instagram na Academia do Oscar
Wagner Moura no Instagram na Academia do Oscar Crédito: Reprodução

O que está acontecendo com O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho, e com Wagner Moura não é pouca coisa. Eles atingiram um patamar de força e brilho no meio artístico mundial que não nos é comum.

São muitos prêmios, homenagens e entrevistas pelo mundo todo. Um reconhecimento raro dos meios intelectuais e também da indústria. O Agente Secreto é um sucesso no campo artístico e faz dinheiro, gera renda e empregos que irradia por todo o mercado. Um movimento generoso que beneficia direta e indiretamente diversos produtores, distribuidoras, salas de cinema, trabalhadores do audiovisual… muita gente ganha com o sucesso do filme.

O Agente Secreto exerce um legítimo "soft power”, que é a capacidade de influenciar brasileiros e estrangeiros mundo afora.

O Agente Secreto

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto"
Em "O Agente Secreto", um professor enfrenta dilemas sobre lealdade, memória e sobrevivência
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral
O Agente Secreto ganha novo pôster inspirado em Tarsila do Amaral por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto'
Barack Obama elege O Agente Secreto como um dos melhores filmes do ano
Udo Kier, ator de 'Bacurau' e 'O Agente Secreto', morre aos 81 anos
O Kannalha, Wagner Moura, Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux na pré-estreia de O Agente Secreto, em Salvador
Tânia Maria como Dona Sebastiana em "O Agente Secreto"
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação
Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando e Alice Carvalho como Fátima em "O Agente Secreto" por Divulgação
Maria Fernanda Cândido como Elza em "O Agente Secreto" por Divulgação
"O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto" por Divulgação

Kleber, Wagner e Emilie Lesclaux (produtora do longa) não descansam desde maio (Festival de Cannes) e já quase não lembram mais onde estão quando acordam.

O Agente Secreto é um filme autoral, de personalidade própria, com leis próprias (apesar de todas elas estarem calcadas na história do cinema). Cenas e situações únicas, que ficam na memória de todos os que assistem ao filme. Mesmo daqueles que não se encantaram num primeiro momento. Vale lembrar que quando falamos de arte, gostar ou não passa a ser irrelevante. Temos de entender, com o tempo, o que fica da obra em nós. Em se tratando de O Agente Secreto, há muita lenha para queimar. Debates ricos surgem diariamente a partir das mais variadas possibilidades de reflexão que o filme carrega.

O filme tem a cara do Recife, carrega as lendas da cidade, mas isso não o impede de ser visto, apreciado e elogiado por críticos do mundo todo.

Para completar, o protagonista, Wagner Moura, é baiano de Salvador. É a velha conexão PEBA (Pernambuco e Bahia) funcionando mais uma vez. Dessa feita, de forma emblemática e quebrando uma hegemonia secular do eixo sul do país.

Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura'
Sessão de "Um Julgamento", nova peça de Wagner Moura com sessões em Salvador
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura ensaia peça por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução / Redes sociais
Wagner Moura em seu apartamento no icônico Edifício Oceania, na Barra de Salvador
Wagner Moura por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
Ingressos para peça de Wagner Moura começam a ser vendidos nesta quarta (24)
Wagner Moura por Bob Wolfson/divulgação
Homem do sombreiro performou ao lado de Wagner Moura e Daniela Mercury em manifestação em Salvador
Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Wagner Moura e Daniela Mercury em Salvador por Celia Santos/Reprodução/Instagram
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura, Lan Lanh, Nanda Costa e Daniela Mercury em trio no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Ato no Cristo por Arisson Marinho/CORREIO
Wagner Moura por Victor Juca
Wagner Moura por @dolanne.d/Divulgação
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
A pousada Pretoca foi o local escolhido por Lázaro Ramos e Wagner Moura para uns dias de descanso na Bahia por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Lázaro Ramos e Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Wagner Moura por @dolanne.d./Reprodução
Vladmir, Sáadia Lima e Wagner Moura por redes sociais/reprodução
Wagner Moura por divulgação
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em 'O Agente Secreto' por Reprodução
Wagner Moura em Cannes, 2025 por Reprodução
Wagner Moura por Reprodução/Redes Sociais
Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no set de 'O Agente Secreto' por Laura Castor/Divulgação
Wagner Moura em "O Agente Secreto" por Divulgação
Wagner Moura estrela longa sobre a ditadura
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura e Fernanda Torres em Saneamento Básico
Carlinhos Brown e Wagner Moura por Mariana Guimarães/Reprodução
Wagner Moura em cena de Praia do Futuro
Motorista tira selfie com Vladmir Brichta e Wagner Moura
Felipe Ricca, Wagner Moura e Vladimir Brichta por Reprodução
Wager Moura na CCXP 24 por Reprodução
Wagner Moura e Sandra Oh estarão na CCXP por Shuterstock
Wagner Moura por Shutterstock
Wagner Moura e filho por Redes sociais
Wagner Moura e amigos por Redes sociais
Wagner Moura por Redes sociais
Wagner Moura e Fernanda Cândido por Divulgação
Wagner Moura ensina americanos a sambar por Reprodução
Wagner Moura, Vanessa Cardoso e Humberto Carrão por Reprodução
Wagner Moura, Selton Mello e Humberto Carrão por Redes sociais
Wagner Moura e Lázaro Ramos por O Paí Ó / Globo Filmes
Wagner Moura estrá no filme dirigido por Alex garland por divulgação
Ator Wagner Moura fala em podcast sobre o amor pelo Vitória
Wagner Moura, Mariana Ximenes e Rodrigo Freire por Reprodução / Redes sociais
"Guerra Civil", filme com Wagner Moura, lidera bilheteria em seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos
Wagner Moura no The View por Reprodução
Pôster de Guerra Civil com Wagner Moura
Wagner Moura e Whoopi Goldberg por Redes sociais
Wagner Moura por Divulgação
Wagner Moura em filme internacional
Wagner Moura recebe faixa-marrom de jiu-jitsu e é parabenizado por mestre das celebridades de Hollywood
Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura' por Reprodução | Instagram

Não posso deixar de mencionar, no entanto, a distribuidora independente Vitrine Filmes que vem fazendo um trabalho espetacular desde antes do lançamento do longa. Silvia Cruz, fundadora da Vitrine, é a responsável pela distribuição de centenas de filmes nacionais na última década, fazendo com que o público brasileiro descubra o seu cinema e a nova geração de cineastas.

Mas, como explicar esse sucesso de Wagner Moura? Como compreender tamanho reconhecimento a partir dessa atuação em O Agente Secreto?

Trata-se, obviamente, de um ator talentoso, dedicado, vibrante e arrojado. Wagner jamais se acomodou em zonas de conforto. Ele encarou situações arriscadas e soube dizer não no momento correto. Após o sucesso de Narcos, Wagner recusou papéis caricaturais em Hollywood e levou seus agentes à loucura. “Um filme leva a outro”, diziam. Wagner não topou. Pode-se dizer que Wagner tomou a decisão correta.

Wagner vem do teatro baiano dos anos 90, celeiro absurdo de atrizes e atores talentosos. Havia uma cena estabelecida, um tanto caótica e anárquica, mas que funcionava muito bem naquela época. Os teatros da cidade estavam cheios. Os atores e atrizes estavam contentes. Trabalhando. Criando. Peças diversas e que interessavam ao público ficavam meses em cartaz. Isso não existe mais. Infelizmente. Foi nesse cenário que Wagner floresceu.

Esse ambiente fértil despertou Wagner, que fez amigos para a vida toda no teatro da Bahia. Tanto que Wagner resolveu voltar a sua cidade natal esse ano ao montar a peça "Um Julgamento, depois do Inimigo do Povo", uma adaptação de Henrik Ibsen dirigida por Christiane Jatahy, em meio à promoção de O Agente Secreto pelo mundo. Aliás, algo que foi considerado insano por muitos. Wagner não abriu mão e retornou.

No teatro, o ator está no centro das atenções. Os gestos são naturalmente maiores para que todos do público possam ver. A voz é, via de regra, impostada para ecoar ao máximo. Lembremos dos teatros gregos com capacidade para vinte mil espectadores. A grandiloquência imperava. E vale lembrar que o baiano é barroco… O exagero dá o tom das performances cotidianas. Gostamos de nos ver dessa forma no estilo “Ó Pai, Ó”.

Depois, Wagner fez sucesso em novelas. A televisão está encharcada dum hiper-realismo e também não vemos economia nos gestos nem mesmo (necessariamente) um pensamento corporal nas atuações. Até mesmo pela velocidade industrial do meio.

Já o cinema, é a arte do “menos é mais”. A telona revela qualquer maneirismo e descontrole. Paulo José, um dos mais importantes atores do cinema nacional, bem dizia: um movimento de sobrancelha se torna uma ponte levadiça no cinema. Um grande ator de teatro e da TV pode-se perder, facilmente, no cinema caso não exista um trabalho e transformação para o meio. Claro que existem propostas calcadas no exagero e que podem ficar incríveis. Glauber era barroco. A cineasta Lina Wertmuller (Amor e Anarquia, Pasqualino Sete Belezas) era barroca. Dois diretores fantásticos! Mas, é a exceção e não a regra.

Wagner Moura é talentoso e está fenomenal ao encarnar Marcelo, em O Agente Secreto. Há um controle corporal e uma economia de gestos em sua atuação, que a transforma em uma das mais marcantes do cinema mundial dos últimos tempos. Wagner fala através de pequenos movimentos e é capaz de se comunicar mesmo no mais absoluto silêncio. Trata-se de uma inteligência artística que precisa ser treinada, fruto de muito trabalho.

Parte do sucesso de Wagner no longa de Kleber vem desse trabalho de migração para o cinema muito bem feito. Um grande diretor cinematográfico falando através do silêncio e de sons diversos, e exigindo uma atuação plenamente cinematográfica de Wagner Moura. Nesse sentido, O Agente Secreto é o filme de Kleber onde percebo os atores, todos eles, mais bem trabalhados.

Mas, precisamos ir além. O sucesso de Wagner Moura diz respeito, ainda, à aura e magnetismo que ele adquiriu ao longo de sua carreira. Algo que somente os grandes astros possuem.

Em 2003, eu fui para o Festival de Berlim pela primeira vez. Na capital alemã, manhã cinzenta, menos vinte graus. Com muita dificuldade e um café sempre na mão, rodei pelos corredores do Berlinale Palast, localizado na mítica Potsdamer Platz. Totalmente perdido e sem saber por onde transitar, eu abria e fechava portas de forma aleatória. Acabei me aproximando da área onde ocorriam as coletivas e, literalmente, me esbarrei em Nicole Kidman. Eu não sou do tipo de gente que gosta de endeusar ninguém e nem era exatamente fã da atriz que nasceu em Honolulu, no Havaí. Mas…. havia essa aura, um magnetismo tamanho que me deixou paralisado. Ela, preocupada com a entrevista, deu as costas e saiu caminhando normalmente. Eu continuei sem reação por algum tempo.

É algo raro.

Pois, Wagner é desses atores hoje. Ele deixa as pessoas paralisadas, sem palavras. Já li diversas entrevistas com Wagner em que o jornalista começa citando o magnetismo e carisma dele. A força incontestável de sua presença. No perfil que o The New York Times fez com ele, o esforço maior era mostrar como aquele gigantesco ator é… uma pessoa comum.

Para quem o conheceu jovem, em festinhas pela cidade, batendo um baba, às vezes fica mais difícil compreender esse poder que Wagner adquiriu, no que ele se transformou. Mas, hoje, o carisma que o ator baiano carrega transforma os ambientes por onde ele passa.

Interessante perceber que a “energia" de Wagner Moura e do próprio filme ainda estão num crescente contínuo. A cauda é longa e ainda não vislumbramos seu final.

Aonde tudo isso vai parar? O Agente Secreto e Wagner serão indicados ao Oscar? Vão Ganhar os prêmios máximos em termos de reconhecimento da indústria do cinema? Vamos torcer! O que sabemos é que o filme já tem trajetória irretocável.

Wagner me confidenciou, quando do lançamento histórico do filme no Cine Glauber Rocha, que sonha em voltar para Salvador. Nadar na Baía de Todos os Santos e ver seus filhos se desenvolverem ligados à cidade.

Esse sonho contrasta com os inúmeros convites que ele vem recebendo mundo à fora. Seja o que for, Wagner, Kleber e o filme merecem estar onde chegaram. É muito bom ver pessoas comprometidas e sérias conquistando espaços.

Imagem - Do sertão da Bahia ao Globo de Ouro, conheça a vida fora dos holofotes de Wagner Moura

Do sertão da Bahia ao Globo de Ouro, conheça a vida fora dos holofotes de Wagner Moura

Imagem - Quem é a esposa de Wagner Moura? Conheça Sandra Delgado, que fez rara aparição com o ator no Globo de Ouro

Quem é a esposa de Wagner Moura? Conheça Sandra Delgado, que fez rara aparição com o ator no Globo de Ouro

Imagem - Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'

Lázaro Ramos comemora vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro: 'O baiano tem o molho'

O Agente Secreto Wagner Moura Agente Secreto Kleber Mendonça Filho

