Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quer começar a ouvir audiolivros? Veja 18 histórias perfeitas para dar o play

Eles estão disponíveis em plataformas de assinatura ou podem ser comprados individualmente

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 5 de março de 2026 às 13:26

Quer começar a ouvir audiolivros? Veja 18 histórias perfeitas para dar o play
Quer começar a ouvir audiolivros? Veja 18 histórias perfeitas para dar o play Crédito: Pexels

Seja para leitura imersiva ou pela experiência de escutar a narração de alguém, os audiolivros estão em expansão no Brasil, tanto na produção quanto no consumo. Em 2023, os audiolivros eram 7% de todos os títulos digitais produzidos no Brasil até aquele momento. Naquele ano, foram lançados 14 mil livros digitais e 17% eram em áudio, enquanto 83% eram ebooks. Ainda que seja um percentual menor, houve um crescimento de 10 pontos percentuais na produção de audiolivros em apenas um ano, de acordo com a Nielsen BookData e Câmara Brasileira do Livro (CBL).

As vendas também têm crescido. De 2023 para 2024, o número de pessoas que disse que comprou um livro digital e era especificamente audiolivro passou de 19% para 22, segundo outra pesquisa da Nielsen BookData e da CBL. As assinaruras de plataformas de livros digitais, que inclui as de audiobooks, cresceram 64% de 2023 para 2024. Em 2024, 39% das assinaturas já eram de serviços de audiobooks. E, pela primeira vez, a ficção foi o gênero mais consumido, em áudio, no modelo de assinaturas, com 54% de participação.

Mas se você não sabe por onde começar, entre tantos gêneros e opções, aqui vão 18 indicações de audiolivros de ficção. Eles estão disponíveis em plataformas como Audible, Skeelo e Storytel, mas podem ser comprados individualmente. 

Leia mais

Imagem - Para sair da ressaca literária: 10 livros de romance que fazem rir e aquecem o coração

Para sair da ressaca literária: 10 livros de romance que fazem rir e aquecem o coração

Imagem - Rainhas do romance e do suspense de volta: confira 53 lançamentos de livros em março

Rainhas do romance e do suspense de volta: confira 53 lançamentos de livros em março

Imagem - Fantasia em alta: 15 livros para apostar nas leituras de 2026

Fantasia em alta: 15 livros para apostar nas leituras de 2026

18 audiolivros para quem quer começar a ouvir audiobooks

Como arruinar um casamento, de Alison Espach (Harlequin). Em uma bela manhã de verão, Phoebe Stone resolve se hospedar na Pousada Cornwall. Logo é confundida com os outros hóspedes do hotel, convidados de um casamento particular. A noiva, que passou um ano inteiro organizando cada detalhe de seu casamento, tem certeza de que tudo está conforme o planejado. Bom, exceto pela presença de Phoebe. por Reprodução
Audiolivro de Corte de Espinhos e Rosas, de Sarah J Maas (Galera). Depois de anos sendo escravizados pelas fadas, os humanos conseguiram se libertar e coexistem com os seres místicos. Cerca de cinco séculos após a guerra que definiu o futuro das espécies, Feyre, filha de um casal de mercadores, é forçada a se tornar uma caçadora para ajudar a família. Após matar uma fada zoomórfica transformada em lobo, surge uma criatura bestial exigindo reparação. por Reprodução
Audiolivro de A filha perdida, de Elena Ferrante (Intrínseca). O terceiro romance da autora que se consagrou por sua série napolitana acompanha os sentimentos conflitantes de uma professora universitária de meia-idade, Leda, que, aliviada depois de as filhas já crescidas se mudarem para o Canadá com o pai, decide tirar férias no litoral sul da Itália. Logo nos primeiros dias na praia, ela volta toda a sua atenção para uma ruidosa família de napolitanos, em especial para Nina, a jovem mãe de uma menininha chamada Elena que sempre está acompanhada de sua boneca. por Reprodução
Audiolivro de A guarda-costas, de Katherine Center (Essência). Hannah Brooks parece mais uma professora de jardim de infância do que alguém que poderia te matar com um abridor de vinho. Ou com uma caneta esferográfica. Ou com um guardanapo de pano. Mas a verdade é que ela é uma Agente de Proteção Executiva (também conhecida como "guarda-costas") contratada para proteger um astro de Hollywood que está sofrendo nas mãos de uma stalker de meia idade obcecada por ele (e por corgis).Jack Stapleton era um dos atores mais conhecidos do mundo, mas largou o estrelato depois de uma tragédia familiar e agora leva uma vida praticamente anônima. Mas quando sua mãe adoece e ele precisa visitá-la, Jack se vê obrigado a contratar uma guarda-costas pra não colocar sua família em risco. No entanto, ele tem um pedido peculiar... Para evitar que sua mãe se preocupe, ele quer que Hannah finja ser sua namorada. por Reprodução
Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie (Harper Collins). Neste clássico da literatura, e um dos mistérios mais famosos da Rainha do Crime, Hercule Poirot precisa descobrir quem está por trás do assassinato no Expresso do Oriente–e o culpado está entre os passageiros do trem. por Reprodução
O morro dos ventos uivantes, de Emily Brontë - Narração de Bianca Bin (Audible). Uma história sombria de paixões e vingança, esta obra provou ser um dos clássicos mais duradouros da literatura inglesa. A turbulenta e tempestuosa história de amor de Cathy e Heathcliff se estende por duas gerações, desde o tempo em que Heathcliff, um menino estranho e grosseiro, é trazido para viver na propriedade varrida pelo vento dos Earnshaws por Reprodução
A mulher em silêncio, de Freida McFadden (Arqueiro). Victoria Barnett tem tudo: uma carreira de sucesso, um marido bonito e carinhoso, uma casa maravilhosa e o plano de enchê-la de filhos.Até que, certa noite, sua vida muda radicalmente. Depois de sofrer um acidente sério, Victoria é levada às pressas para o hospital, em estado grave. Ela sobrevive, mas uma lesão cerebral a deixa incapaz de andar e falar. Presa no próprio corpo, ela terá que se adaptar a uma realidade muito diferente. por Reprodução
Audiolivro de Tudo é Rio, de Carla Madeira (Record). Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. por Reprodução
Audiolivro de Jogos Vorazes, de Suzanne Collins (Rocco). Após o fim da América do Norte, uma nova nação chamada Panem surge. Formada por doze distritos, é comandada com mão de ferro pela Capital. Uma das formas com que demonstra seu poder sobre o resto do carente país é com Jogos Vorazes, uma competição anual transmitida ao vivo pela televisão, em que um garoto e uma garota de doze a dezoito anos de cada distrito são selecionados e obrigados a lutar até a morte! Para evitar que sua irmã seja a mais nova vítima do programa, Katniss se oferece para participar em seu lugar. por Reprodução
Audiolivro de Coven, de Harper L. Woods (Faro Editorial). Willow, uma bruxa criada para se tornar a arma do pai contra o Coven – o grupo de bruxos que destruiu sua família e tirou sua liberdade –, está determinada a fazer de tudo para proteger o irmão mais novo...Sua missão é seguir até o Vale do Cristal, onde está localizada a Universidade Bosque – lugar em que os melhores e mais brilhantes bruxos aprendem a praticar magia, livres do julgamento humano.Determinada e com os poderes em ascensão, Willow planeja vingança, mas alguém pretende atrapalhar seu caminho – o diretor Grayson Thorne, um homem lindo e irritante que a despreza tanto quanto ela o detesta. por Reprodução
Audiolivro de Uma vida pequena, de Hanya Yanagihara (Record). Uma vida pequena é um dos livros mais surpreendentes, desafiadores, perturbadores e profundamente emocionantes das últimas décadas. Uma narrativa épica sobre amor e amizade de quatro jovens que consegue romper barreiras e impactar ouvintes. por Reprodução
Audiolivro de A paciente silenciosa, de Alex Michaelides (Record). Após cometer o assassinado de seu marido, uma mulher se recusa a falar qualquer coisa, deixando suspeitas e mistérios não resolvidos sobre o caso. E o terapeuta Theo Faber está obcecado em descobrir o motivo da violencia e do silencio. Só ela sabe o que aconteceu. Só ele pode fazê-la falar. A paciente silenciosa é um daqueles livros que não saem da cabeça do leitor, quer ele queira, quer não. por Reprodução
Audiolivro de Nós já moramos aqui, de Marcus Kliewer (Intrínseca). Namoradas há alguns anos, Charlie e Eve ganham a vida comprando imóveis a preços baixos e os revendendo com lucro após reformá-los. As duas mal podem acreditar na própria sorte quando adquirem uma antiga casa em uma vizinhança pitoresca — e meio isolada — no interior do estado do Oregon.Um dia, durante os preparativos para a reforma, alguém bate na porta. Um homem com a esposa e os três filhos, alegando já ter morado ali décadas atrás, pergunta se poderia entrar para mostrar o lar da sua infância para as crianças. Sozinha em casa e incapaz de dizer não, Eve deixa os cinco entrarem.Assim que os estranhos adentram a casa, coisas inexplicáveis começam a acontecer, incluindo o sumiço da filha caçula da família e uma aparição fantasmagórica no porão. por Reprodução
Audiolivro de Sem Defeitos, de Elsie Silver (Arqueiro). Rhett Eaton é o principal nome do rodeio em touros. O garoto de ouro da cena country. Isso até fazer um comentário polêmico que o deixa em maus lençóis com um patrocinador e, em seguida, ser filmado dando um soco em um homem no meio da rua.Agora seu agente quer que o peão limpe sua imagem e, para garantir que ele ande na linha, designa Summer Hamilton, a própria filha, para supervisioná-lo até o final da temporada de rodeios. por Reprodução
Audiolivro de A última carta, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Beckett é um militar americano endurecido pelos horrores que já testemunhou na guerra. A não ser pela amizade sincera que tem com Ryan, um soldado de sua unidade, e com a cachorra Bagunça, ele perdeu a fé no amor e na humanidade.Até que Ryan o convence a se corresponder com sua irmã, Ella, que está do outro lado do mundo, em Telluride, no Colorado. Mesmo sem nunca tê-la conhecido pessoalmente, Beckett encontra refúgio nas cartas que os dois trocam e fica totalmente encantado por ela. por Reprodução
Audiolivro de Até o último de nós, de Freida McFadden (Arqueiro). Claire Matchett vive uma grave crise no casamento e está se sentindo totalmente sobrecarregada pela criação dos dois filhos.Com a viagem de férias que se aproxima, ela vê uma chance de resgatar a cumplicidade com o marido e ter um respiro da rotina estressante. Junto com dois casais de amigos, eles vão passar uma semana em uma pousada de luxo isolada e cercada pela natureza.A apenas três quilômetros do destino, em uma estrada de terra deserta, o carro de Claire morre. Como não há sinal de celular, os casais são obrigados a seguir a pé. por Reprodução
Audiolivro de A sete chaves, de Freida McFadden (Arqueiro). Quando tinha 11 anos, Nora Nierling nem imaginava que, enquanto fazia os deveres de casa no quarto, seu pai matava mulheres no porão.Até o dia em que ela encontrou a porta destrancada e resolveu descobrir por que o pai passava tanto tempo lá.Décadas depois, Aaron Nierling está atrás das grades – onde vai ficar para sempre – e Nora é uma cirurgiã bem-sucedida, que leva uma vida tranquila mas solitária. Ninguém sabe que ela é filha de um famoso serial killer. E ela pretende continuar assim.Um dia, porém, Nora fica sabendo que uma de suas pacientes foi assassinada. E o mais chocante: do mesmo modo único e terrível que o pai dela usava com suas vítimas. por Reprodução
Audiolivro de Despertar da Chama Eterna, de Penn Cole (Arqueiro). Em um mundo colonizado por deuses e governado por seus cruéis e mágicos Descendentes, a curandeira Diem Bellator sonha escapar da vida sufocante em sua humilde aldeia.O desaparecimento repentino da mãe e a descoberta de um segredo perigoso sobre o passado dela lhe dão uma chance inesperada de se infiltrar no sombrio mundo da realeza dos Descendentes e desvendar os mistérios que sua mãe deixou para trás. por Reprodução
1 de 18
Como arruinar um casamento, de Alison Espach (Harlequin). Em uma bela manhã de verão, Phoebe Stone resolve se hospedar na Pousada Cornwall. Logo é confundida com os outros hóspedes do hotel, convidados de um casamento particular. A noiva, que passou um ano inteiro organizando cada detalhe de seu casamento, tem certeza de que tudo está conforme o planejado. Bom, exceto pela presença de Phoebe. por Reprodução

Leia mais

Imagem - Prepare-se para chorar: 22 livros tristes que vão te emocionar

Prepare-se para chorar: 22 livros tristes que vão te emocionar

Imagem - Distopia em alta: 18 livros para entender o gênero que reflete o mundo atual

Distopia em alta: 18 livros para entender o gênero que reflete o mundo atual

Imagem - Quer começar a ler clássicos? Veja 12 livros fáceis para iniciantes

Quer começar a ler clássicos? Veja 12 livros fáceis para iniciantes

Mais recentes

Imagem - Programação gratuita terá aula de defesa pessoal para mulheres

Programação gratuita terá aula de defesa pessoal para mulheres
Imagem - Ama chocolate? CORREIO vai escolher leitores para eleger o melhor ovo de Páscoa

Ama chocolate? CORREIO vai escolher leitores para eleger o melhor ovo de Páscoa
Imagem - Para sair da ressaca literária: 10 livros de romance que fazem rir e aquecem o coração

Para sair da ressaca literária: 10 livros de romance que fazem rir e aquecem o coração

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona
01

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta quinta (5 de março): chegou a hora de mudar o que já não funciona

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D
04

Capitão do Vitória na campanha de acesso à Série B é anunciado por time da Série D