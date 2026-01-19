Acesse sua conta
Prepare-se para chorar: 22 livros tristes que vão te emocionar

Entre as indicações, há desde nomes importantes da ficção histórica a alguns dos maiores expoentes da literatura brasileira

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 06:00

Prepare-se para chorar: 22 livros tristes que vão te emocionar
Prepare-se para chorar: 22 livros tristes que vão te emocionar Crédito: Freepik

O melhor da literatura é quando ela desperta fortes emoções e reações. E, para muita gente, nada melhor do que um livro bem triste. Se você é do time que gosta de chorar até se acabar enquanto está lendo, a boa notícia é que 22 separamos indicações de títulos que prometem emocionar leitores.

Entre as indicações, há desde nomes importantes da ficção histórica até alguns dos maiores expoentes da literatura brasileira contemporânea. Um dos destaques, com dois livros na lista, é Rebecca Yarros, mais conhecida por ser autora de Quarta Asa (série O Empyriano). No entanto, antes de escrever a romantasia dos cavaleiros de dragão, Yarros já era conhecida por ser a autora de romances contemporâneos devastadores.

22 livros para chorar e se emocionar

A última carta, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Beckett é um militar americano endurecido pelos horrores que já testemunhou na guerra. A não ser pela amizade sincera que tem com Ryan, um soldado de sua unidade, e com a cachorra Bagunça, ele perdeu a fé no amor e na humanidade. Até que Ryan o convence a se corresponder com sua irmã, Ella, que está do outro lado do mundo, em Telluride, no Colorado. Mesmo sem nunca tê-la conhecido pessoalmente, Beckett encontra refúgio nas cartas que os dois trocam e fica totalmente encantado por ela. por Reprodução
Tudo que deixamos inacabado, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Aos 28 anos, Georgia Stanton é obrigada a recomeçar a vida depois de um doloroso divórcio. Ao voltar para a casa da família no Colorado, ela se vê cara a cara com o autor best-seller Noah Harrison, que está na cidade para fechar um contrato e terminar o último livro da bisavó dela, uma famosa escritora.  por Reprodução
Uma vida pequena, de Hanya Yanagihara (Record). Quando quatro amigos de uma pequena faculdade de Massachusetts se mudam para Nova York em busca de uma vida melhor, eles se veem falidos, sem rumo e amparados apenas por sua amizade e por suas ambições. por Reprodução
Alchemised, de SenLinYu (Intrínseca). A história sombria de uma mulher sem memórias tentando sobreviver em um mundo dominado por necromancia e seres malignos. por Divulgação
A cidade do sol, de Khaled Hosseini (Globo Livros). A história de duas mulheres afegãs, Mariam e Laila, cujas vidas opostas – uma ilegítima e marginalizada, a outra educada e cheia de futuro – se cruzam tragicamente sob as décadas de guerra e o regime brutal do Talibã em Cabul. por Reprodução
Como eu era antes de você, de Jojo Moyes (Intrínseca). Aos 26 anos, Louisa Clark não tem muitas ambições. Quando o café onde trabalha fecha as portas, Lou é obrigada a procurar outro emprego. Sem muitas qualificações, consegue trabalho como cuidadora de um tetraplégico. Will Traynor, de 35 anos, é inteligente, rico e mal-humorado. Preso a uma cadeira de rodas depois de um acidente de moto, o antes ativo e esportivo Will desconta toda a sua amargura em quem estiver por perto. O que Will não sabe é que Lou está prestes a trazer cor a sua vida. E nenhum dos dois desconfia de que irá mudar para sempre a história um do outro. por Reprodução
Um caso perdido, de Colleen Hoover (Galera). A história de amor entre Sky, uma jovem que cresceu sem ir à escola e com pouca tecnologia, e Dean Holder, um rapaz com fama duvidosa, mas que desperta memórias perturbadoras em Sky, revelando um passado devastador e segredos que mudam suas vidas. por Reprodução
Sem esperança, de Colleen Hoover (Galera). Reconto de Um Caso Perdido, agora na perspectiva de Dean Holder, um jovem atormentado pela culpa por não ter salvado sua amiga de um trauma na infância. por Reprodução
Binding 13, de Chloe Walsh (Bloom Brasil).  Johnny Kavanagh é uma força da natureza no rúgbi. Preparado para o estrelato, ele está em disparada, e nada vai entrar em seu caminho. Nem mesmo a aluna nova na Tommen. A vida nunca foi fácil para Shannon Lynch. Vítima de bullying e agressão, ela chega no colégio no meio do ano letivo rezando por um novo começo. por Divulgação
Keeping 13, de Chloe Walsh (Bloom Brasil). A épica e inesquecível história de amor de Johnny e Shannon continua na sequência de Binding 13. Shannon Lynch sempre foi boa em guardar segredos. Ela percebeu que homens ruins não existem só nos livros, pelo contrário: são bem reais. Após uma viagem traumatizante para Dublin, ela está fazendo de tudo para proteger seus irmãos mais novos. Há apenas um garoto que consegue tirá-la das sombras. E esse garoto é o dono de seu coração.  por Reprodução
Redeeming 6, de Chloe Walsh (Bloom Brasil). Se você se apaixonou por Joey e Aoife, prepare-se para se emocionar pra valer com o desfecho desse casal. Aoife Molloy não quer abrir mão do amor e luta para salvar seu melhor amigo do abismo da autodestruição. Mergulhando em um universo desconhecido e usando apenas seu coração como guia, ela se recusa a virar as costas para Joey, por mais improvável que sua salvação pareça. por Reprodução
Saving 6, de Chloe Walsh (Bloom Brasil). Agora é a vez de rir, chorar e se apaixonar com Joey Lynch e Aiofe Molloy. Desde os doze anos, Joey Lynch leva uma vida infernal tentando proteger sua mãe e seus irmãos mais novos do pai alcoólatra e violento. Sem avançar nos estudos ou no hurling, ele vê nas drogas um escape para seu sofrimento. A única luz que encontra em meio às trevas é a filha de seu chefe, Aoife Molloy. por Reprodução
Taming 7, de Chloe Walsh (Bloom Brasil). Se até aqui você morreu de rir com Gibsie e Claire, chegou a hora de conhecer a história de partir o coração por trás desse casal queridinho do Tommen. Gerard Gibson, mais conhecido como Gibsie, é o engraçadinho do Tommen. Para todos, um comediante nato, mas por trás desse jeitão existe um garoto atormentado por um passado terrível. O humor é seu mecanismo de defesa, e ele prefere esconder suas feridas do mundo — e de si mesmo. Só tem uma pessoa que enxerga além disso: sua ursinha. Reluzente como um raio de sol, Claire Biggs passou a vida admirando o garoto que mora do outro lado da rua. Ela conhece o Gerard que mais ninguém vê e está disposta a domar o coração selvagem de seu melhor amigo de infância. por Reprodução
Um defeito de cor, de Ana Maria Gonçalves (Record). Conta a saga de Kehinde, mulher negra que, aos oito anos, é sequestrada no Reino do Daomé, atual Benin, e trazida para ser escravizada na Ilha de Itaparica, na Bahia. No livro, Kehinde narra em detalhes a sua captura, a vida como escravizada, os seus amores, as desilusões, os sofrimentos, as viagens em busca de um de seus filhos e de sua religiosidade. por Divulgação
Apenas amigos?, de Abby Jimenez (Arqueiro). Kristen é uma mulher prática. É muito sincera, mas guarda um grande segredo: aos 24 anos, terá que passar por um procedimento médico que a impedirá de engravidar para sempre. Por isso, planejar o casamento da melhor amiga é uma experiência agridoce – especialmente quando ela conhece o padrinho, Josh. Ele é fofo, engraçado, não se ofende com o sarcasmo dela… e ainda tem malditas covinhas. O único problema é que Josh cresceu numa família enorme, com seis irmãs, e também quer ter muitos filhos um dia. Kristen sabe que Josh estaria melhor com outra pessoa. por Divulgação
O Sol é Para Todos, de Harper Lee (José Olympio). Narrado pela criança Scout Finch, aborda o racismo e a injustiça no sul dos EUA dos anos 30, focado no julgamento de um homem negro, Tom Robinson, falsamente acusado de estuprar uma mulher branca. por Divulgação
A palavra que resta, de Stênio Gardel (Companhia das Letras). Neste primoroso romance de estreia, acompanhamos a trajetória de Raimundo, homem analfabeto que na juventude teve seu amor secreto brutalmente interrompido e que por cinquenta anos guardou consigo uma carta que nunca pôde ler. por Reprodução
Flores para Algernon, de Daniel Keyes (Aleph). Com excesso de erros no início do romance, os relatos de Charlie revelam sua condição limitada, consequência de uma grave deficiência intelectual, que ao menos o mantém protegido dentro de um “mundo” particular – indiferente às gozações dos colegas de trabalho e intocado por tragédias familiares. Porém, ao participar de uma cirurgia revolucionária que aumenta o seu QI, ele não apenas se torna mais inteligente que os próprios médicos que o operaram, como também vira testemunha de uma nova realidade: ácida, crua e problemática. por Reprodução
Como alcançar o Sol, de Jennifer Hartmann (Alt). Um romance dramático e sensível sobre traumas familiares e a coragem de brilhar depois de ter enfrentado as sombras. Depois de dez anos longe, Ella Sunbury retorna à pequena cidade de Juniper Falls com um único objetivo: terminar o ensino médio sem ser notada. Marcada pelas escolhas erradas de sua família e rejeitada pelos colegas, tudo o que Ella mais deseja é passar despercebida. Mas ser a irmã de um dos criminosos mais odiados do país torna isso impossível. por Reprodução
O Rouxinol, de Kristin Hannah (Arqueiro). Seguindo a trajetória de duas irmãs e revelando um lado esquecido da História, é uma narrativa sensível que celebra o espírito humano e a força das mulheres que travaram batalhas longe do front. Separadas pelas circunstâncias e divergentes em seus ideais, elas têm um tortuoso destino em comum: proteger aqueles que amam em meio à devastação da guerra – e talvez pagar um preço inimaginável por isso. por Reprodução
Um lugar bem longe daqui, de Delia Owens (Intrínseca). Por anos, boatos sobre Kya Clark, a “Menina do Brejo”, assombraram Barkley Cove, uma calma cidade costeira da Carolina do Norte. Ela, no entanto, não é o que todos dizem. Sensata e inteligente, Kya sobreviveu por anos sozinha no pântano. Abandonada pela mãe, que não conseguiu suportar o marido abusivo e alcoólatra, e depois pelos irmãos, a menina viveu algum tempo na companhia negligente e por vezes brutal do pai, que acabou também por deixá-la. Anos depois, quando dois jovens da cidade ficam intrigados com sua beleza selvagem, Kya se permite experimentar uma nova vida — até que o impensável acontece e um deles é encontrado morto. por Reprodução
Herdeiras do mar, de Mary Lynn Bracht (Paralela). A história comovente e desconhecida das mulheres coreanas na Segunda Guerra Mundial ganha vida neste romance épico, profundo e sensível sobre duas irmãs e um amor capaz de atravessar gerações. por Reprodução
A última carta, de Rebecca Yarros (Arqueiro). Beckett é um militar americano endurecido pelos horrores que já testemunhou na guerra. A não ser pela amizade sincera que tem com Ryan, um soldado de sua unidade, e com a cachorra Bagunça, ele perdeu a fé no amor e na humanidade. Até que Ryan o convence a se corresponder com sua irmã, Ella, que está do outro lado do mundo, em Telluride, no Colorado. Mesmo sem nunca tê-la conhecido pessoalmente, Beckett encontra refúgio nas cartas que os dois trocam e fica totalmente encantado por ela.

