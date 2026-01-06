Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Colleen Hoover está de volta: confira 40 lançamentos de livros que chegam em janeiro

A lista de novos livros inclui títulos de romance, poesia, ficção histórica e autores como Freida McFadden

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 08:37

Conheça 40 lançamentos de livros em janeiro de 2026
Conheça 40 lançamentos de livros em janeiro de 2026 Crédito: Freepik

Muita gente ainda está de férias, mas os lançamentos literários de 2026 já estão a todo vapor. Desde o dia 2 de janeiro, algumas das principais editoras brasileiras já colocaram novos títulos no mercado, a exemplo das novidades da atual rainha do suspense, Freida McFadden, que tem livros novos tanto pela Arqueiro quanto pelo Grupo Editorial Record.

Um dos destaques de janeiro é o retorno de Colleen Hoover, que terá lançamento mundial com seu novo thriller, Mulher em queda (Galera Record). Com mais de seis milhões de livros vendidos apenas no Brasil, Colleen Hoover domina listas de bestsellers há alguns anos - em especial, com É assim que acaba, É assim que começa e Verity -, mas não lançava livros novos desde Uma segunda chance, em 2022. Além de CoHo, a lista de lançamentos inclui títulos de romance, poesia, ficção histórica e ficção científica.

Leia mais

Imagem - Quer ler mais em 2026? Confira a lista com 100 livros para ler ao longo do ano

Quer ler mais em 2026? Confira a lista com 100 livros para ler ao longo do ano

Imagem - Além de A Empregada: conheça 15 livros de Freida McFadden para quem ama suspense psicológico

Além de A Empregada: conheça 15 livros de Freida McFadden para quem ama suspense psicológico

Imagem - Só calhamaço: confira 15 livros com mais de 500 páginas para encarar em 2026

Só calhamaço: confira 15 livros com mais de 500 páginas para encarar em 2026

40 lançamentos de livros em janeiro de 2026

A inquilina, de Freida McFadden (Record). Após ser demitido, Blake aluga um quarto de sua casa para Whitney, na esperança de resolver seus problemas financeiros. No entanto, eventos sinistros e sabotagens sugerem que a nova inquilina montou uma armadilha mortal. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
A mulher em silêncio, de Freida McFadden (Arqueiro). Um casamento cheio de segredos e uma esposa incapaz de falar. O que fazer quando você quer desesperadamente falar, mas só consegue se exprimir através dos seus olhos? Será lançado em 6 de janeiro.  por Reprodução
Sem juízo, de Elsie Silver (Arqueiro). Confiar nele é difícil... Mas resistir é impossível. Ele é uma dor de cabeça ambulante com um corpo de dar água na boca e um olhar de quem vai devorá-la. Será lançado no dia 6 de janeiro. por Reprodução
A filha suíça, de Soraya Lane (Arqueiro). Georgia nunca foi dada a luxos e se sente perdida ao ganhar uma caixinha de madeira com uma safira rosa. Ela foi deixada para sua avó na Hope’s House, um lar para mães solteiras. Como essa joia está conectada aos segredos de sua família? Será lançado no dia 6 de janeiro. por Reprodução
Aprendendo a perdoar, de Selina Mae (Arqueiro). Paula Castillo está determinada a recolocar a vida nos eixos. Depois de um ano difícil no jornal da universidade, ela finalmente consegue a tão esperada oportunidade de escrever uma matéria importante. Ela ficou encarregada de fazer o perfil de um astro do time de futebol da universidade. O problema é que o atleta em questão é Henry Pressley – o ex-namorado que partiu seu coração. Será lançado no dia 6 de janeiro. por Reprodução
Mulher em queda, de Colleen Hoover (Galera). Colleen Hoover está de volta! Neste thriller viciante e cheio de reviravoltas, uma escritora em ruínas encontra um detetive enigmático que pode ser sua salvação… ou sua perdição. Será lançado no dia 13 de janeiro. por Divulgação
Paixão por acaso, de Olivia Dade (Intrínseca). Há quinze anos tentando a sorte em Hollywood, Peter Reedton quer conseguir um papel grande que não seja focado em seu peso. Decidida a buscar novos desafios profissionais, a atriz sueca Maria Ivarsson cruza o Atlântico sem nem pensar duas vezes quando a oportunidade aparece, e logo depois encontra a distração perfeita: Peter, com quem não para de trocar olhares na sauna escandinava. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
Tiranos celestiais (Viúva de Ferro — vol. 2), de Xiran Jay Zhao (Intrínseca). Na aguardada continuação do premiado best-seller Viúva de Ferro, Xiran Jay Zhao narra os desdobramentos da guerra e a luta de Wu Zetian para manter seu poder recém-adquirido. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
Slow horses (Slough House — vol. 1), de Mick Herron (Intrínseca). Slow horses inspirou a primeira temporada da aclamada série homônima, produzida pela Apple TV+. O livro que inicia a saga literária best-seller de Mick Herron apresenta uma equipe de agentes fracassados, os slow horses, que foram exilados do alto escalão do Serviço Secreto britânico após cometer algum deslize. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
Leões adormecidos, de Mick Herron (Intrínseca). O MI5 tem um lugar especial para agentes que cometeram certos erros: a Slough House, o limbo burocrático comandado pelo peculiar Jackson Lamb, destino dos fracassados slow horses. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
No limite, de Navessa Allen (Alta Novel). Lauren está fascinada pelo homem misterioso que não para de aparecer em sua boate, despertando nela desejos ardentes. Porém, à medida que suas mensagens provocantes online dão lugar a uma conexão mais intensa, Lauren começa a temer que esteja nutrindo sentimentos reais por esse estranho reservado.Quando o desejo dos dois chegar ao limite, quem vai conseguir seduzir quem?. Lançamento em 31 de janeiro. por Reprodução
Stranger Things: De um jeito ou de outro, de Caitlin Schneiderhan (Intrínseca). Escrito por uma das roteiristas da temporada final de Stranger Things, o livro apresenta uma história protagonizada por Nancy e Robin. Dois meses após o terremoto de Vecna devastar Hawkins, a cidade tenta se recuperar da destruição. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
Tudo é tuberculose, de John Green (Intrínseca). Autor de romances que marcaram época, como A culpa é das estrelas, John Green agora publica seu segundo livro de não ficção pela Intrínseca. Durante uma visita a Serra Leoa, o autor foi convidado a conhecer o Hospital Público de Lakka, centro de tratamento para os pacientes mais graves de tuberculose. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
Todo mundo neste trem é suspeito, de Benjamin Stevenson (Intrínseca).  Após ficar famoso por seu true crime sobre a própria família, em que literalmente todos já mataram alguém, Ernest Cunningham sofre pressão de sua agente e da editora para publicar um livro novo, desta vez de ficção. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
Tudo vai ficar bem, de Jojo Moyes (Intrínseca). Duas semanas após o lançamento do livro em que contava como salvou seu casamento, Lila é abandonada pelo marido, que a trocou por uma mulher mais nova. Pouco tempo depois, ela perde a mãe em um acidente trágico. Assim, de repente, Lila se vê com a carreira ameaçada, um padrasto idoso que parece ter ido morar com ela de vez e emoções à flor da pele. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
Sabedoria é dedicação, de Ryan Holiday (Intrínseca). O autor mostra que a sabedoria nos dá perspectiva para entender como o mundo funciona e guiar nosso caminho. Apesar do senso comum, essa habilidade tão importante e extremamente rara está longe de ser inata. Para ser sábio, é preciso trabalhar duro. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
Um amor sem roteiro, de Hannah Brown (Rocco). Uma paixão interrompida. O resgate de uma noiva em fuga. Um fim de semana de recomeços. Será lançado em 30 de janeiro. por Reprodução
Cara Wendy, de Ann Zhao (Rocco). Uma história de amor... mas não como você imagina.Duas rivais on-line.Uma paixão platônica.Uma história sobre encontrar o amor... na amizade. Será lançado em 30 de janeiro. por Reprodução
O castelo de vidro, de Stephen P. Kiernan (Rocco). Um romance sobre esperança, cura e o poder redentor da arte, ambientado na turbulenta França pós-Segunda Guerra Mundial e inspirado na vida do artista surrealista judeu bielorrusso-frânces Marc Chagall. Será lançado em 30 de janeiro. por Reprodução
Red flags, de Sophie Jo (Rocco). Poppy é uma jovem brilhante de dezoito anos que sabe muito bem o que quer e não perde tempo com relacionamentos que considera fadados ao fracasso. Já Cameron vive pulando de uma relação para outra, incapaz de se comprometer por muito tempo. Será lançado em 30 de janeiro. por Reprodução
Seis dias em Bombaim, de Alka Josh (Verus). Alka Joshi se inspira na história real de Amrita Sher-Gil, a “Frida Kahlo da Índia”, para criar Seis dias em Bombaim, um romance arrebatador de autodescoberta que explora até onde estamos dispostos a ir para encontrar nosso lugar no mundo. por Reprodução
A um passo de você, de Jamie McGuire (Verus). Darby Dixon estava prestes a dizer “sim” a um casamento que poderia custar sua liberdade ― e talvez até sua vida. Ao descobrir que está grávida no dia da cerimônia, ela toma uma decisão corajosa, mas muito difícil: fugir. Sozinha e de coração partido, Darby recomeça sua vida em Colorado Springs sob uma nova identidade. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
As três vidas de Cate Kay, de Kate Fagan (Record). Depois de anos fugindo do passado, a reclusa Cate Kay, uma das maiores escritoras da sua geração, decide finalmente revelar ao mundo sua verdadeira identidade. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
Meu nome é Francisca: uma história de Chica da Silva, de Mary Del Priore (José Olympio). Revisitada por romances, peças de teatro, poemas e até mesmo pelo audiovisual, a vida de Francisca da Silva de Oliveira – mais conhecida por Chica da Silva –, agora é recontada pela premiada historiadora Mary Del Piore.  Será lançado em 12 de janeiro. por Reprodução
Laços de Sangue, de Jo Nesbø (Record). A família em primeiro lugar... Não importa o preço! Do mestre do thriller nórdico, Jo Nesbø, Laços de sangue é um livro sobre uma comunidade em crise e sobre dois irmãos capazes de tudo para não perder aquilo pelo que tanto lutaram – e mataram – para conquistar. Será lançado em 12 de janeiro. por Reprodução
A pirâmide de lama, de Andrea Camilleri (Record). Quando um cadáver é encontrado durante uma tempestade, o comissário Salvo Montalbano descobre que vai precisar sujar as mãos (e os pés) para resolver o caso. Será lançado em 12 de janeiro. por Reprodução
O coração envenenado, de Kalynn Bayron (Galera Record). Briseis tem uma habilidade extraordinária: com um simples toque, ela faz flores brotarem. Quando uma tia misteriosa morre e lhe deixa como herança uma propriedade em ruínas na zona rural de Nova York, as mães de Briseis veem isso como uma chance para a filha explorar seus poderes longe dos olhares desconfiados. Porém, o que elas não esperavam era que a casa escondesse seus próprios segredos. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução
Quando o mundo transborda, de Jandy Nelson (Galera Record). Os irmãos Fall vivem na ensolarada Califórnia das vinícolas, onde sempre faz calor e o vento sopra tão forte que não há espaço para o bom senso. Após o abandono do patriarca, a família começou a se desintegrar. Então surge uma misteriosa garota com cabelo arco-íris, colocando o mundo dos irmãos Fall de cabeça para baixo. Será lançado em 12 de janeiro. por Reprodução
Sleepless, de Jen Williams (Plataforma 21). A pele de Elver é venenosa para humanos, e ela usa esse poder para mantê-los longe da selvagem e perigosa floresta que protege com a própria vida. Artair é um dos Insones: marcado pela maldição que faz seu corpo portador de outra consciência. Quando Artair dorme, quem desperta é Lucian ― tão perigoso quanto sedutor. A missão de Artair é roubar um artefato escondido sob a guarda de Elver. Lucian, porém, tem seus próprios planos… e uma obsessão por Elver que arde mais que veneno. Lançado em 5 de janeiro.  por Reprodução
As Cléopatras: rainhas esquecidas do Egito, de Lloyd Llewellyn-Jones (Crítica). Neste livro, o historiad Lloyd Llwellyn-Jones, autor do best-seller Os persas, mostra como cada uma das sete Cleópatras detinha poder absoluto. Sua obsessão implacável pelo domínio – geração após geração – resultou em atos extraordinários de traição, violência e assassinato na família mais disfuncional da história. Será lançado em 19 de janeiro.  por Reprodução
Quebrando as regras, de Lauren Jackson (Essência). Anya sua vida cuidadosamente planejada sofreram um grande golpe da noite para o dia. Perdida, confusa e desesperada, ela procura refúgio na casa de seu irmão Zayden. Mas o que Anya menos imagina acontece, pois o rapaz que sempre amou – e que agora despreza – voltará a participar de sua vida. Será lançado em 19 de janeiro.  por Reprodução
Deus da dor, de Rina Kent (Inside Books). Creighton King é calado, frio e perigoso. Ele não se apega e não cede a ninguém. Sempre esteve no controle, até Annika chegar com sua personalidade cheia de energia e se fazer impossível de ser ignorada. Annika Volkov é uma princesa da máfia, criada para obedecer a seus pais. Seu destino já estava traçado desde o berço. Seguro, controlado, imutável. Então Creighton entra em sua vida e a vira de cabeça para baixo. Será lançado em 30 de janeiro.  por Reprodução
Nada mais triste do que um poeta feliz: poesia reunida, de Pedro Salomão (Planeta). Anos depois da publicação de sua bem-sucedida trilogia poética, o autor apresenta em Nada mais triste do que um poeta feliz uma coletânea de alguns de seus poemas favoritos advindos dessas obras, além de poemas inéditos, especialmente desenvolvidos para esta edição comemorativa. Será lançado em 19 de janeiro. por Reprodução
Prazo vencido, de Stephanie Perkins (Amore). Ingrid e o namorado, Cory, estão juntos há onze anos, mas nunca falaram em casamento… até a irmã caçula de Ingrid anunciar que está noiva. Sentindo a necessidade de repensar o próprio relacionamento, o casal decide dar um tempo. Durante um mês, podem sair com outras pessoas ― um período para experimentar antes de selarem o futuro da relação. Lançado em 5 de janeiro.  por Reprodução
Com amor, Atena, de Rebeca Alves (Novo Século). Na Mitologia Grega, Atena é o símbolo da sabedoria. Entretanto, apesar de ter recebido o nome em homenagem à deusa, Atena Megalos se sente exatamente o oposto disso ao não conseguir tomar uma decisão em relação ao seu futuro. Sendo uma romântica incurável presa em um relacionamento fadado ao fracasso e em uma família que controla toda a sua vida, a jornalista decide aceitar a proposta da editora em que trabalha e ir passar um mês na Grécia para escrever um artigo sobre a lua de mel perfeita e, quem sabe, descobrir mais sobre si mesma. Será lançado em 8 de janeiro.  por Reprodução
Nossos amigos do campo, de Gary Shteyngart (Todavia). Um grupo de amigos passa uma temporada numa propriedade rural; em algum ponto dos Estados Unidos; durante a pandemia. Os anfitriões; ambos imigrantes russos de meia idade; são um escritor com o prestígio em declínio e sua esposa psiquiatra; que enfrenta problemas no casamento e na relação com a filha. Entre os convidados estão um ator bonito e egocêntrico; uma jovem intelectual ambiciosa; um ex-professor de origem indiana recuperado de um câncer e uma coreana-americana que ficou milionária ao criar um aplicativo de relacionamentos. Será lançado em 7 de janeiro.  por Reprodução
A montanha mágica, de Thomas Mann (Penguin). A montanha mágica narra, a partir da permanência de um jovem engenheiro em um sanatório nos alpes suíços, os dilemas intelectuais e filosóficos que agitavam a Europa às vésperas da Primeira Guerra. Esta edição conta com posfácio de Marcus Vinicius Mazzari. Será lançado em 20 de janeiro.  por Reprodução
O segredo da enfermeira, de Valerie Keogh (Inside Books). Lissa McColl aprendeu cedo que ser invisível é uma arma poderosa. Ridicularizada, ignorada e subestimada por todos ao seu redor, ela esconde uma inteligência fria e uma capacidade assustadora de manipulação. Agora enfermeira, ela finalmente tem algo que nunca teve: acesso. Acesso à dor. Aos segredos. À vida das pessoas. Será lançado em 19 de janeiro.  por Reprodução
A trinca do curvelo: os afetos de Manuel Bandeira, de Elvia Bezerra (Todavia). Uma história literária; social e afetiva da cena cultural do Brasil – com enfoque em Manuel Bandeira e seus afetos.A trinca do Curvelo é um desses prodígios da articulação entre crítica literária; crônica afetiva e jornalismo cultural que com muita sorte aparecem a cada uma ou duas gerações. Será lançado em 7 de janeiro.  por Reprodução
Tilly e os oito malucos, de Monique Gray Smith (Rua do Sabão) por Reprodução
1 de 40
A inquilina, de Freida McFadden (Record). Após ser demitido, Blake aluga um quarto de sua casa para Whitney, na esperança de resolver seus problemas financeiros. No entanto, eventos sinistros e sabotagens sugerem que a nova inquilina montou uma armadilha mortal. Lançado em 2 de janeiro. por Reprodução

Leia mais

Imagem - Confira os 15 melhores livros de 2025 eleitos pelos leitores do CORREIO

Confira os 15 melhores livros de 2025 eleitos pelos leitores do CORREIO

Imagem - Leituras leves para o recesso: confira 10 livros que se passam nas férias

Leituras leves para o recesso: confira 10 livros que se passam nas férias

Imagem - Leitura para o verão: confira 12 livros para aproveitar a estação

Leitura para o verão: confira 12 livros para aproveitar a estação

Mais recentes

Imagem - Juiz vai à zona rural para realizar audiência e reforça acesso à Justiça no interior da Bahia

Juiz vai à zona rural para realizar audiência e reforça acesso à Justiça no interior da Bahia
Imagem - Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba

Após denúncia de assédio, cerca de 400 trabalhadores da limpeza serão demitidos por terceirizada Ufba
Imagem - Remédios de graça: veja a lista atualizada com mais de 40 medicamentos e itens gratuitos nas farmácias

Remédios de graça: veja a lista atualizada com mais de 40 medicamentos e itens gratuitos nas farmácias

MAIS LIDAS

Imagem - Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal
01

Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal

Imagem - Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses
02

Avô de Neymar ganhou na Mega-Sena e gastou prêmio todo em apenas dois meses

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
03

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário
04

Após Mega da Virada, próximo sorteio da Mega-Sena tem prêmio milionário