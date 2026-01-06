LITERATURA

Colleen Hoover está de volta: confira 40 lançamentos de livros que chegam em janeiro

A lista de novos livros inclui títulos de romance, poesia, ficção histórica e autores como Freida McFadden

Muita gente ainda está de férias, mas os lançamentos literários de 2026 já estão a todo vapor. Desde o dia 2 de janeiro, algumas das principais editoras brasileiras já colocaram novos títulos no mercado, a exemplo das novidades da atual rainha do suspense, Freida McFadden, que tem livros novos tanto pela Arqueiro quanto pelo Grupo Editorial Record.

Um dos destaques de janeiro é o retorno de Colleen Hoover, que terá lançamento mundial com seu novo thriller, Mulher em queda (Galera Record). Com mais de seis milhões de livros vendidos apenas no Brasil, Colleen Hoover domina listas de bestsellers há alguns anos - em especial, com É assim que acaba, É assim que começa e Verity -, mas não lançava livros novos desde Uma segunda chance, em 2022. Além de CoHo, a lista de lançamentos inclui títulos de romance, poesia, ficção histórica e ficção científica.